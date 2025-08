Funsat traz 2 mil vagas e realiza nova edição do Emprega CG nesta quarta

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) inicia esta quarta-feira (6) com um amplo painel de oportunidades, reunindo 2.158 vagas de emprego distribuídas em 205 empresas de Campo Grande. A intermediação ocorre na sede da Fundação, localizada na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, e segue até às 17h. A iniciativa integra a agenda de ações contínuas da Funsat voltadas à geração de emprego e renda na Capital.

No período da tarde, a partir das 13h, será realizada mais uma edição da “Super Quarta”, ação do programa Emprega CG, que chega à sua 42ª edição em 2025. A atividade ocorre em parceria com as empresas Águas Guariroba, Guatós e Lojas Avenida, com objetivo de promover a inclusão no mercado de trabalho por meio de processos seletivos dinâmicos. A expectativa é de que a triagem resulte em uma contratação a cada quatro minutos.

A seleção é gratuita e aberta ao público, sendo realizada no piso térreo da sede da Funsat.

Painel de oportunidades

Desde as 7h da manhã, a Funsat realiza atendimento ao público com análise de currículos e atualização de cadastros para 136 profissões diferentes. Entre as principais vagas ofertadas estão: açougueiro (46), atendente de padaria (20), auxiliar de cozinha (30), auxiliar de logística (115), desossador (100), motorista de caminhão (12), mecânico de manutenção em máquinas pesadas (4), assistente de vendas (6) e auxiliar de escrituração fiscal (3).

Do total de vagas, 1.348 são destinadas a perfis sem exigência de experiência anterior, com oferta de treinamento remunerado. Algumas dessas funções são:aprendiz em mecânica de manutenção (1), assistente bilíngue (2), auxiliar administrativo (2), auxiliar de operação (100), jardineiro (2) e operador de caixa (258).

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Inclusão e acessibilidade

A Funsat também prioriza o atendimento ao público PCD (Pessoa com Deficiência), com 10 vagas específicas em aberto. Entre elas estão: auxiliar de linha de produção (5), empacotador à mão (2), atendente de lojas (1), auxiliar de limpeza (1) e agente de saneamento (1).

O atendimento a esses profissionais ocorre exclusivamente no Guichê 1 da Agência.

Serviço:

Emprega CG – Edição 42 | Super Quarta

Data: 6 de agosto (quarta-feira)

Horário: 13h às 17h

Local: Funsat – Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória

Empresas participantes: Guatós, Lojas Avenida e Águas Guariroba

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Mais informações podem ser obtidas no telefone (67) 4042-0585 – Ramal 5800 ou pelo código 5841, após a URA. Acompanhe as novidades da Fundação pelo Instagram: @funsat.cg.



Confira no portal eletrônico da Prefeitura de Campo Grande a relação completa de vagas e profissões: https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/sec-artigos/vagas-ofertadas/