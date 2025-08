Comissão especial de licitação define recurso sobre Rota da Celulose e dá prazo a convocação

A Comissão Especial de Licitação, do Escritório de Parcerias Estratégicas do Governo do Estado (EPE), publicou ontem (5), o resultado do recurso apresentado no âmbito do projeto da Rota da Celulose, n o site da pasta .

Durante a fase de recursos foram realizadas diligências e análises pela Comissão, que constatou que os documentos entregues não atenderam a integralidade exigida no edital.

Na publicação, a comissão convoca o segundo colocado, o Consórcio Caminhos da Celulose, para que apresente o Envelope 03 – Documentos de Habilitação, no dia 13 de agosto de 2025, no período das 14h às 16 horas, na sede da B3, localizada na Rua XV de Novembro, nº 275, Centro, São Paulo/SP.

A Rota da Celulose é projeto de concessão estratégico do Governo do Estado que visa ampliar e antecipar investimentos na malha viária, favorecendo o desenvolvimento e o escoamento da produção no Bolsão, região com o maior crescimento agroindustrial de Mato Grosso do Sul.

A concessão dos serviços públicos contempla a recuperação, operação, manutenção, conservação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade do sistema rodoviário composto pelos trechos das MS-040, MS-338 e MS-395 e das federais BR-262 e BR-267.

EPE

Foto: Álvaro Rezende