Polícia Militar capacita novos soldados com Curso de Agente da Autoridade de Trânsito em Coxim

Coxim (MS): O 5º Batalhão de Polícia Militar começou no último dia (04/08), por meio do Grupamento Especializado de Trânsito (GETRAN), as aulas presenciais, do Curso de Formação de Agentes de Autoridade de Trânsito (CAFT), específico voltado à qualificação dos novos soldados da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) no exercício das atividades de fiscalização e controle de trânsito em Coxim.

A formação, conduzida por instrutores do GETRAN, que abrange aspectos teóricos e práticos essenciais à atuação como Agente da Autoridade de Trânsito. Os conteúdos ministrados seguem rigorosamente as diretrizes previstas nas normativas do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), incluindo a Resolução nº 432/2013 (uso e fiscalização do etilômetro), Resolução nº 819/2021 (transporte de crianças com segurança), e demais normas técnicas como NBR e ABNT.

Durante o curso, os militares recebem instruções específicas sobre a abordagem segura e padronizada em ocorrências, o correto preenchimento do Auto de Infração de Trânsito (AIT), os critérios legais e técnicos para a remoção de veículos, bem como os procedimentos adotados em casos de sinistro de trânsito, desde o primeiro atendimento até a confecção do boletim e documentação complementar.

As instruções também contemplam o uso e operação do etilômetro, com destaque para o procedimento legal e técnico de sua utilização durante as fiscalizações de alcoolemia.

Além disso, os policiais aprendem a aplicar corretamente as normas relacionadas à circulação de ciclomotores, motonetas e ao transporte de crianças, conforme o novo ordenamento vigente.

O curso tem a previsão de encerramento na próxima sexta feira (08/08).

