Polícia Civil fecha boca de fumo e prende homem em flagrante em Três Lagoas

A SIG de Três Lagoas solicita a colaboração e apoio de toda população três-lagoense, com informações sobre a prática de crimes e localização de indivíduos foragidos da Justiça, sendo que as denúncias poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.

Após a realização do exame de corpo de delito, ele foi encaminhado às celas da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde aguardará a disposição da Justiça.

O homem foi conduzido à sede da SIG, onde foi autuado em flagrante delito, suspeito da prática do crime de tráfico de drogas, com pena prevista de até quinze anos de reclusão.

Já no período da tarde, após grande período de campana ininterrupta, os agentes da SIG foram até a residência, onde identificaram o morador, e em vistorias no imóvel, localizaram 26 porções de substância análoga à maconha escondidas dentro de uma caixa plástica de descarga.

De posse da informação, na manhã de ontem (5), os investigadores passaram a monitorar a residência, quando observaram um grande fluxo de usuários de drogas no local, os quais entravam e saíam rapidamente no imóvel.

O indivíduo era investigado pela SIG e pelo NRI (Núcleo Regional de Inteligência), em razão de denúncias recebidas no sentido de que uma “boca de fumo” estaria funcionando na Vila Zuque, onde o morador estaria comercializando maconha.

