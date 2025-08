Polícia Civil realiza a prisão de indivíduo por tráfico de drogas em Dourados

R.S.R.S. (25) foi preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas e resistência; sendo também cumprido o mandado de prisão em seu desfavor, relativo à prática do crime de tráfico de drogas, expedido pela Justiça de Fátima do Sul após descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, em processo que responde naquela Comarca.

Durante as investigações, na tarde de ontem foi possível se visualizar o suspeito no interior de residência até então investigada, motivo por que lhe foi dada ordem de parada. De pronto, o suspeito quebrou seu aparelho celular e investiu contra a equipe policial, buscando a fuga da situação flagrancial; o que exigiu da equipe policial a utilização de técnicas de imobilização e algemamento.

Pelas informações, o indivíduo receberia quantia substanciosa de entorpecentes e a revenderia para outros traficantes de drogas, com intuito de distribuição ao consumidor final na cidade de Dourados.

