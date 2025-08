Polícia Civil realiza a prisão de condenado por tráfico de drogas em Caarapó

Na noite desta terça-feira (5), troca de informações entre a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Fronteira – DEFRON e o Setor de Investigações Gerais – SIG de Dourados, com apoio da Delegacia de Polícia de Caarapó, resultou no cumprimento do mandado de prisão em desfavor de E.R., de 48 anos, condenado por tráfico de drogas.

O evadido encontrava-se na cidade de Caarapó e foi condenado à pena de 1 mês e 5 dias no regime semiaberto.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes de Fronteira – DEFRON, onde se formalizaram os procedimentos de praxe para encaminhamento ao sistema penitenciário.