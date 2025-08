Polícia Civil identifica e prende suspeitos de roubo contra idoso em Aquidauana

A Seção de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia conclui uma grave ocorrência de roubo registrada na madrugada de ontem (5), na Rua Alzira Pace, no Bairro Nova Aquidauana, envolvendo como vítima um idoso de 81 anos.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atendimento e, ao chegar ao local, encontrou a vítima, I.E.L., ferido na mão esquerda com um corte profundo, causado ao tentar se defender de um golpe de faca desferido por um dos autores durante a ação criminosa. A vítima relatou que foi surpreendida durante a madrugada por um casal que invadiu sua residência após arrombar a porta da sala. O homem, armado com uma faca, exigiu dinheiro e o celular da vítima, e tentou golpeá-la na região abdominal. I.E.L. conseguiu se defender parcialmente, mas acabou lesionado.

A dupla subtraiu aproximadamente R$ 200,00 em espécie e um telefone celular da marca Motorola, evadindo-se em seguida. A vítima informou que já havia sido alvo de furto anteriormente, supostamente cometido pela mesma mulher envolvida na ocorrência atual.

Após o registro da ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, a equipe de investigação iniciou diligências ininterruptas. Com base nas descrições repassadas pela vítima, os investigadores conseguiram localizar uma mulher com vestimentas compatíveis com as descritas.

D.A.S.G., de 20 anos, foi abordada e, durante entrevista, confessou sua participação no crime, revelando que contou com a ajuda de um comparsa, M.P.S.J., de 37 anos. Segundo o relato, a dupla havia se dirigido à residência da vítima com a intenção de cometer o roubo.

Durante a ação criminosa, a mulher teria distraído a vítima com a simulação de um encontro íntimo, enquanto seu comparsa invadia o imóvel e efetuava o roubo, utilizando-se de violência e grave ameaça. Ambos confessaram ter vendido o aparelho celular por R$ 50,00 a uma terceira pessoa.

A equipe da Polícia Civil localizou o suspeito M.P.S.J. em um imóvel situado no mesmo Bairro. Ele também confessou os fatos e confirmou a versão da comparsa.

Diante dos elementos apurados e da confissão dos envolvidos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, os quais foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.

As investigações seguem em andamento, com o objetivo de localizar o aparelho subtraído e identificar a receptadora do bem.