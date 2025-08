Rio amplia vacinação contra covid-19 para pessoas com baixa imunidade

As pessoas com imunossupressão, ou seja, com o sistema imunológico fragilizado, o que as torna mais suscetíveis a infecções e doenças, poderão procurar as 240 salas de vacinação instaladas em todo o município do Rio de Janeiro

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) informou que começou a oferecer, esta semana, a vacina contra a variante JN.1 da covid-19. De acordo com o órgão, com a chegada de novas doses, outros grupos prioritários também serão vacinados. O imunizante para crianças até 5 anos também está sendo aplicado.

>>Estudo genético na Maré mostra evolução da covid-19 com impacto global

O município do Rio já vacinou idosos residentes nas Instituições de Longa Permanência (ILPI) e o grupo acima de 60 anos nas unidades de saúde . Outros grupos serão contemplados de forma escalonada, conforme o envio de doses pelo Ministério da Saúde e diretrizes estabelecidas.

Além da vacinação contra a covid, a Secretaria também orienta sobre a importância da imunização contra a influenza para prevenção da doença. A vacina contra a gripe está disponível para todas as pessoas acima de seis meses de idade.