Jogos Escolares da Juventude definem campeões do futsal e do voleibol no segundo bloco de competições

No último domingo (3), foi concluído o segundo bloco de modalidades dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, na faixa etária de 12 a 14 anos. Esta etapa envolveu as modalidades coletivas de futsal e voleibol, nos naipes feminino e masculino. A edição de 2025, realizada em Campo Grande, reúne cerca de 3,4 mil participantes, entre atletas, técnicos e dirigentes, representando 62 municípios sul-mato-grossenses.

Na 1ª divisão do voleibol masculino, a equipe de Caarapó conquistou o primeiro lugar. No feminino, o título ficou com Campo Grande. Já no futsal, também na 1ª divisão, a equipe de Rio Brilhante foi campeã no masculino, enquanto Paranhos levou o ouro no feminino.

Após a partida decisiva no voleibol masculino, o ponteiro Henzo Gabryel Correia Nascimento, de 14 anos, atleta de Caarapó, falou sobre a vitória, suas conquistas e a expectativa para a etapa nacional da competição, os JEB’s (Jogos Escolares Brasileiros).

“Acho que o que deu certo foi o conjunto, a defesa funcionou bem, o ataque também, e o levantamento estava perfeito. Conseguimos virar a bola em momentos importantes do jogo. Essa é a minha terceira vez nos Jogos Escolares e também a última. Ano passado, ficamos em segundo lugar nos Jogos Brasileiros, que aconteceram em Recife. Agora, nossa expectativa é conquistar o primeiro lugar.”

Estreante na modalidade de vôlei nos Jogos Escolares da Juventude de MS, Ana Gabrielly dos Santos, de 13 anos, atleta da equipe de Campo Grande, celebrou o título conquistado de forma invicta. Natural de Rio Brilhante, Ana atualmente reside na capital sul-mato-grossense, onde integra o time da Associação Esportiva Campo Grande Vôlei.

“Acabamos de ser campeãs invictas, ganhando todos os jogos da competição. Acho que, no último jogo, conseguimos evoluir bastante em vários aspectos, embora ainda tenham ocorrido alguns erros bobos. O primeiro set foi muito apertado, bem disputado, mas conseguimos vencer. Já no segundo set, jogamos muito bem, sacamos com qualidade e mantivemos o ritmo. No terceiro, fechamos com a vitória.”

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O professor de Educação Física Valsuir Saliba, técnico da equipe de futsal masculino de Rio Brilhante e integrante do Prodesc (Programa MS Desporto Escolar), falou sobre sua trajetória e o trabalho com os jovens atletas:

“Eu trabalho com essa garotada de Rio Brilhante há bastante tempo. Já são 25 anos de carreira na educação física, e hoje atuo no Prodesc. A ficha ainda não caiu. Acho que só amanhã vou realmente entender a dimensão disso tudo. Hoje, o que passa pela minha cabeça é o caminho que percorremos. Tudo o que esse grupo viveu e enfrentou nesses dois anos foi difícil, a gente penou, mas conseguimos alcançar nosso objetivo. Isso é o mais importante.”

O terceiro e último bloco de modalidades dos Jogos Escolares será realizado entre os dias 4 e 10 de agosto, com a participação das equipes de handebol, basquetebol e vôlei de praia, nas 1ª e 2ª divisões. Vale lembrar que os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul têm caráter seletivo para os JEB’s (Jogos Escolares Brasileiros), que serão realizados em Uberlândia (MG), entre os dias 5 e 28 de outubro.

Cerimônia de abertura - Jogos Escolares da Juventude de MS de 12 a 14 anos.

Nesta segunda-feira, (4) de agosto, foi realizada a cerimônia de abertura dos Jogos Escolares da Juventude de MS, no Salão de Eventos do Clube Estoril, em Campo Grande. A data foi escolhida para prestigiar os atletas do terceiro e último bloco de competições: basquetebol, handebol e vôlei de praia.

Na ocasião, o governador em exercício José Carlos Barbosa, o Barbosinha, destacou a importância do esporte como instrumento de transformação social.

"O esporte não movimenta apenas quadras e pistas, ele movimenta a economia, o setor hoteleiro, os restaurantes e o comércio.O esporte é uma das maiores escolas da vida. Ensina disciplina, persistência, respeito às regras e ao adversário. Ensina a trabalhar em equipe, a vencer com humildade e a perder com dignidade. E nos prepara, como poucas coisas, para os desafios da vida real”.

“Não tenho dúvida de que realizamos os melhores Jogos Escolares do Brasil. Somos referência para outros estados. Temos o Bolsa Atleta, fomos o primeiro estado a criar a Bolsa Técnico e contamos com o Prodesc (Programa MS Desporto Escolar). Nesta edição de futsal, tivemos uma final emocionante entre duas escolas indígenas, ambas fruto do Prodesc. O projeto foi criado especialmente para atender regiões de maior vulnerabilidade social. Isso mostra que o esporte em Mato Grosso do Sul está cada vez mais democrático, conseguimos, de fato, ampliar e garantir o acesso à prática esportiva”, enfatizou o secretário da Setesc, Marcelo Ferreira Miranda.

O diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Martins Nuñes, ressaltou a importância dos Jogos Escolares para o fluxo econômico da cidade. “Hoje nós estamos ocupando mais de 16 hotéis na cidade com esses atletas, com essa delegação. Mais de 35 mil refeições serão servidas. Então isso é um fluxo econômico e essa alimentação, é toda comprada em Campo Grande. Quando levamos os jogos para o interior também conseguimos fazer esse fluxo econômico funcionar. Então, os jogos vão além do aspecto esportivo”.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Bel Manvailer, Comunicação Setesc

Foto de capa: Coollab/ Registros Esportivos

Internas: Daniel Reino/ Comunicação Setesc