Primeira escola de conceito sustentável de Mato Grosso do Sul recebe nova estação de coleta seletiva

Unidade de ensino inaugurada pelo Governo de MS é um marco em construção sustentável e conta com o segundo Ponto de Entrega Voluntária de Resíduos Sólidos, projeto de educação ambiental que mobiliza estudantes para o aprendizado e prática da preservação

No bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, a nova Escola Estadual Vereador Cristóvão Silveira une um completo conceito de sustentabilidade, onde o Ponto de Entrega Voluntária de Resíduos Sólidos (PEV) é uma das grandes ferramentas de educação e preservação ambiental. Está é a segunda estação de coleta entregue pela Agems (Agência Estadual de Regulação), em parceria com a SED (Secretaria de Estado de Educação), Sanesul e Ambiental MS Pantanal.

O governador Eduardo Riedel inaugurou a escola no início da semana passada, acompanhado do diretor-presidente da Agems, Carlos Alberto de Assis, secretários, parlamentares e familiares do ex-vereador da Capital, Cristóvão Silveira, falecido em 2017 e homenageado pela reconhecida atuação em favor da educação.

Com toda a estrutura da construção e das instalações voltada para a sustentabilidade, o PEV é um destacado elemento de educação ambiental e prática de separação e reciclagem de resíduos sólidos. O Ponto de Entrega tem uma unidade pioneira na Escola Estadual Fausta Garcia Bueno, inaugurada neste ano, e agora chega a uma região da cidade até então carente desse tipo de oportunidade e incentivo.

"É uma ação concreta nossa de ajuda para o mundo", afirma Carlos Alberto de Assis. "Já na primeira entrega fizemos o compromisso de que muitos pontos ainda viriam e estamos trabalhando para isso, com a competência da nossa equipe, com parceiros de primeira hora, que entendem o valor das ações ambientais e de saneamento para a saúde, para a preservação e a construção do futuro".

Ao visitar o novo espaço, instalado na parte interna da nova escola, o governador Eduardo Riedel parabenizou a Direção e equipe técnica da Agems pelo projeto, que se integra à proposta de construção modelo em sustentabilidade.

A unidade escolar atenderá em torno de 400 alunos nas séries regulares, além de Educação de Jovens e Adultos e cursos voltados à área social para geração de emprego e renda.

"Estamos trabalhando com atenção muito especial às comunidades vulneráveis”, ressaltou Riedel. “Com cada um cumprindo sua responsabilidade, estamos executando um projeto de Mato Grosso do Sul olhando para a frente".

Ferramenta pedagógica, aprendizado e prática

Com grande expectativa para o funcionamento da estação de coleta, o diretor Francisco Rojas cita que um dos alicerces da proposta pedagógica é que os alunos, gradativamente, aprendam a defender o meio ambiente.

"Então, nesse sentido, nós vamos ter um trabalho específico de orientação a respeito da reciclagem. Isso será trabalhado no currículo como um todo, é o que estamos imaginando fazer”, conta. “A escola ficou muito satisfeita com esse projeto da Agems. Além das matérias especificas nas áreas de ciências, de biologia, nós vamos pegar essa temática que é tão importante e levar para as outras áreas, como a redação, a interpretação de texto. Será um dos nossos processos permanentes".

A diretora de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos da Agems, Iara Marchioretto, destaca que essa é mais uma possibilidade para que os profissionais da educação desenvolvam práticas pedagógicas que incluam a comunidade de forma ampla.

"O PEV tem total relação com o meio ambiente e com a preservação. Os recicláveis serão juntados pelos estudantes da escola, que poderá criar iniciativas de extensão, de ensino, de pesquisa, fazendo com que esse material possa gerar renda e retornar para a escola ou mesmo gerar benefícios sociais para a comunidade vizinha", explica a diretora.

Ela ainda completa que "os estudantes deixam de levar esses recicláveis para descarte, o que significa mais vida para o aterro sanitário, mais saúde para a comunidade e mais renda para a população. Esse é o benefício do Ponto de Entrega Voluntária".

Com essa nova unidade do PEV, a Agência da mais um passo no compromisso de levar a regulação para ainda mais próximo do cidadão, aponta diretora de Inovação, Rejane Monteiro.

"Nós cuidados de serviços que estão muito presentes na vida das pessoas, como o saneamento básico. E trabalhar a educação ambiental, levar conhecimento, criar oportunidade para o descarte e o reuso de resíduos é uma forma concreta de transformar a realidade e promover qualidade de vida".

