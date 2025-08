Governo de Mato Grosso do Sul investe na primeira etapa de pavimentação da MS-444 em Selvíria

O governo de Mato Grosso do Sul vai investir R$ 39,3 milhões na implantação e pavimentação de 17,06 quilômetros da rodovia MS-444, em Selvíria. A obra, que integra a primeira etapa de asfaltamento da via, será executada no trecho que liga duas rotas estratégicas no sentido norte-sul do município: a MS-112, que conecta Três Lagoas a Inocência, e a BR-158, que liga Três Lagoas a Selvíria.

Financiada com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a obra foi licitada por meio da Concorrência Eletrônica nº 015/2025, homologada em 18 de julho. A empresa contratada terá 480 dias para concluir os serviços a partir da ordem de início, com prazo adicional de 120 dias de vigência contratual para ajustes e encerramento formal.

Conforme o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, a obra representa um avanço logístico e econômico. “Estamos falando de um corredor essencial para integrar a produção do Bolsão aos principais mercados do País. Essa pavimentação vai reduzir custos, ampliar a competitividade e melhorar a vida de quem depende dessa rota”, afirmou.

Segundo a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), a pavimentação da MS-444 vai encurtar o trajeto entre Selvíria e o noroeste do Estado, além de garantir maior agilidade e segurança no transporte de pessoas e cargas.

Localizada na região do Bolsão, a 75 km de Três Lagoas, Selvíria é marcada pela atividade da pecuária, embora a região vem diversificando a economia em setores como oleiro-cerâmica, derivados de leite, têxtil, confecções, frigoríficos e sucroalcooleiras.

O Bolsão mantém forte ligação econômica com os estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. A região atua como fornecedora de produtos básicos e compradora de máquinas, insumos agrícolas e produtos industrializados.

Alexsandro Nogueira, Comunicação Seilog