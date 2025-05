Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), prendeu na última quinta-feira (08), em Dourados/MS, uma mulher de 34 anos que estava foragida da Justiça. Contra A.P.S. havia um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em razão de condenações que totalizam mais de 42 anos de reclusão em regime fechado. A autora foi sentenciada pelos crimes de furto qualificado, associação criminosa, roubo agravado, receptação, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Durante o cumprimento da pena, conseguiu fugir enquanto prestava serviços externos na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, em Cuiabá/MT, e desde então era considerada foragida do sistema penitenciário. Ela foi localizada pela equipe da DEFRON em Dourados, onde foi presa. Após os procedimentos legais, ela será encaminhada ao sistema prisional para o cumprimento do restante da pena. A.P.S. já era conhecida das autoridades por envolvimento com o tráfico de drogas. Em maio de 2016, foi presa em flagrante pela própria DEFRON no aeroporto de Dourados, ao tentar embarcar com mais de dois quilos de cocaína e cerca de um quilo de haxixe escondidos na bagagem. Na época, ela seguiria viagem para Navegantes/SC. A DEFRON reforça seu compromisso com o enfrentamento à criminalidade na região de fronteira e disponibiliza um canal para denúncias anônimas pelo telefone (67) 99633-7982, com atendimento 24 horas e garantia de sigilo absoluto.