Delegada de Polícia participa de programa de rádio durante o Agosto Lilás em Nova Andradina

Na manhã desta terça-feira (05), a Delegada de Polícia Melissa Alves Bezerra, representando a Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Andradina, participou do programa “Microfone Aberto”, transmitido ao vivo pela Rádio Massa FM 99.5, em alusão à campanha Agosto Lilás — mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher.

Mediado pelo comunicador Carlos Augusto, o bate-papo abordou temas relevantes como os tipos de violência doméstica e familiar, a importância da denúncia, os canais de acolhimento disponíveis e o papel das instituições na proteção e empoderamento das vítimas.

Também participaram do programa a vereadora Marcia Lobo, líder do prefeito na Câmara Municipal, e a Secretária de Cidadania e Assistência Social (SEMCIAS), Cida Valdez, representando os esforços do município na rede de enfrentamento à violência.

A Delegacia da Mulher de Nova Andradina reforça que as denúncias podem ser realizadas presencialmente na unidade policial, pelo Disque 180, pelo 190 da Polícia Militar ou ainda por meio do WhatsApp institucional da DAM.