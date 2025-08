Polícia Civil prende em flagrante autor de tentativa de homicídio qualificado em Tacuru

Na noite de ontem (4), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Tacuru, foi acionada após a entrada de um homem inconsciente no hospital local, vítima de espancamento. Conforme as informações preliminares, a vítima foi brutalmente agredida com socos e golpes de pedaço de madeira por dois indivíduos, sendo deixada desacordada em via pública.

Diante da gravidade dos fatos, a equipe de investigação iniciou diligências imediatas e, já na manhã desta terça-feira (5), conseguiu localizar e prender um dos autores em flagrante. O suspeito foi formalmente indiciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado e encontra-se custodiado, à disposição da Justiça.