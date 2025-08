Caravina solicita implantação de acostamento na MS-276 em Deodápolis

O deputado estadual Caravina apresentou, nesta terça-feira (5), uma indicação ao Governo do Estado solicitando a realização de estudo de viabilidade para a implantação de acostamento na Rodovia MS-276, no trecho que liga a sede do município de Deodápolis ao Distrito de Lagoa Bonita. O pedido foi encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, com cópia ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), Mauro Rondon Flores.

A demanda, que chegou ao gabinete por meio do jovem Maycon Antonio, reforça a preocupação da população local com a segurança no trânsito. De acordo com Caravina, o trecho, que passa por obras de recapeamento asfáltico, possui intenso fluxo de veículos, incluindo transporte de cargas e maquinário agrícola, mas carece de acostamento, que é essencial para prevenir acidentes e garantir a integridade de motoristas, ciclistas e pedestres.

“O acostamento é uma medida simples, mas de grande impacto para salvar vidas. Infelizmente, já tivemos mais um acidente fatal nessa rodovia, somando-se a outros casos semelhantes. Precisamos garantir um espaço para paradas emergenciais e manobras, principalmente em uma rota com tráfego pesado como esta”, destacou o parlamentar.

Caravina ressaltou ainda que mesmo com as melhorias proporcionadas pelo recapeamento, a ausência de acostamento mantém o risco elevado para os usuários. A solicitação visa ampliar a segurança viária e proporcionar melhores condições de tráfego para quem depende diariamente da rodovia.

O deputado reafirmou seu compromisso em defender investimentos em infraestrutura que priorizem a preservação de vidas e o desenvolvimento seguro das regiões de Mato Grosso do Sul.