Polícia Civil deflagra Operação “Máscara Caída” e prende investigado por múltiplos golpes aplicados em Dourados

Nesta terça-feira (05), a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio do 1º Distrito Policial de Dourados e com o apoio da Delegacia de Estelionatos de Londrina/PR, deflagrou a Operação Máscara Caída, voltada à apuração de crimes de estelionato praticados em Dourados.

Durante a ação, foi dado cumprimento a mandado de prisão preventiva em desfavor de L. O. P., de 27 anos, localizado e preso em um apartamento na região central da cidade de Londrina/PR. O investigado é apontado como autor de diversos golpes aplicados em Dourados contra advogados, empresários, professores e até uma instituição religiosa.

Segundo apurado no curso das investigações, o autor se utilizava de diferentes pretextos e métodos para ludibriar as vítimas, incluindo a celebração de contratos com posterior descumprimento, emissão de cheques sem fundos, aquisição de veículos sem pagamento e outros artifícios fraudulentos. Em alguns casos, ele ainda ameaçava vítimas que tentavam cobrar os prejuízos causados.

A atuação do investigado gerou relevantes danos patrimoniais e impactou negativamente a ordem econômica e comercial local. Diante da gravidade e da reiteração criminosa, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva, que foi deferida pelo Poder Judiciário.

Com a evasão do investigado de Dourados, diligências realizadas pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) do 1º DP, com o apoio da Delegacia de Estelionatos de Londrina, identificaram que ele estaria residindo naquela cidade. Na data de hoje, a ordem judicial foi devidamente cumprida.

Durante a prisão, foi localizada com o autor uma joia produto de um dos golpes. Além disso, em Dourados, foi apreendido um veículo também relacionado aos crimes investigados, já repassado pelo autor a um terceiro.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com o combate aos crimes patrimoniais e à proteção das vítimas de fraudes, atuando com rigor para evitar a reiteração delitiva e promover a responsabilização dos autores.