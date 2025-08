Campo Grande avança na estruturação do PDOA e fortalece a agricultura familiar

Seo Sidnei Caviglione Ingnacio está animado desde que aconteceu a 1º reunião sobre as ações da Propriedade de Descanso de Ovinos para Abate (PDOA), na manhã desta terça-feira (5), no P.A. Estrela Campo Grande. O local escolhido não poderia ter nome melhor: Chácara Terra Prometida.

É ali aqui que a esperança se renova com o avanço da produção de ovinos e a implantação de uma PDOA. A iniciativa que objetiva organizar e fortalecer a cadeia produtiva da ovinocultura é uma parceria entre a Prefeitura Municipal, a Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), o Governo do Estado, o Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul) e o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).

“Estamos construindo isso aqui para uma melhoria do rebanho do cordeiro junto com a Prefeitura, a Agraer e o Senar. Uma parceria para que possamos melhorar a produção de carne de cordeiro no estado”, diz esperançoso.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O projeto envolverá 50 produtores da agricultura familiar. A Semades vai contribuir com a parte técnica da iniciativa, fornecendo o médico veterinário responsável por acompanhar os procedimentos de embarque dos animais. “Todas as vezes que forem embarcar o gado, esse veterinário precisa conferir, assinar e garantir que está tudo certo. Estamos somando esforços com a Agraer dentro dessa proposta do PDOA”, explicou o secretário Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), Ademar Silva Junior

Já o diretor-presidente da Agraer, Washington Willeman de Souza, falou sobre a estruturação da PDOA. “É uma alternativa concreta para os pequenos produtores. Temos que organizar essa cadeia desde a criação até o abate, com a carcaça adequada. Por isso, reunimos aqui a Prefeitura, Governo do Estado, Senar e outras entidades parceiras para avançar nessa cadeia tão importante para a agricultura familiar”, destacou.

Com foco na organização, na rastreabilidade e no fortalecimento da cadeia da carne ovina, o PDOA surge como um modelo de gestão compartilhada que respeita o produtor rural, valoriza o pequeno criador e contribui para o desenvolvimento econômico sustentável de Campo Grande.

Com isso, a agricultura familiar de Campo Grande avança na produção de ovinos organizando e fortalecendo a cadeia produtiva através da parceria entre a Prefeitura Municipal, a Agraer, o Governo do Estado, o Sistema Famasul e o Senar.

O que é PDOA?

A PDOA é uma propriedade rural estruturada para recepcionar os ovinos em um curto período antes do abate, garantindo o bem-estar dos animais e a qualidade da carne que será ofertada ao mercado. O projeto, pioneiro no município, está diretamente alinhado com os princípios da produção responsável e com as exigências sanitárias nacionais.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra os animais e a interna o produtor rural e uma criança.