Polícia Civil cumpre 4 mandados de prisão preventiva na região da fronteira com a Bolívia

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), na data de ontem (4), deu cumprimento a quatro mandados de prisão na cidade de Corumbá/MS, como parte da Operação Protetor das Divisas e das Fronteiras coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A operação tem como foco o enfrentamento qualificado ao crime organizado que atua na região de fronteira, onde organizações criminosas se aproveitam da geografia estratégica para fomentar atividades ilícitas como tráfico de drogas, homicídios, receptações e ataques a servidores públicos.

Foram cumpridos os mandados em desfavor de B.C.F.R. (38) – investigado pelo crime de homicídio; A.S.P. (37) – alvo prioritário da operação, investigado por incêndio criminoso, após atear fogo no veículo de uma policial penal como retaliação direta à sua atuação profissional, evidenciando o risco enfrentado diariamente pelos agentes de segurança; M.L.O. (36) – preso em flagrante pelo crime de receptação e R.C.R. (65) – preso por lesão corporal, com antecedentes por homicídio.

Todos os presos foram encaminhados para exame de corpo de delito e, posteriormente, apresentados na 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá/MS, onde permanecem à disposição da Justiça.

Essa ação integrada reforça o compromisso do DRACCO/PCMS e do Ministério da Justiça com a repressão severa ao crime organizado na faixa de fronteira, além de representar um firme posicionamento do Estado em defesa dos profissionais da segurança pública e da ordem social.