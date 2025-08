SEJUV abre inscrições para novos cursos gratuitos na área da beleza para próxima semana

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Juventude (SEJUV), está com inscrições abertas para mais uma rodada de cursos profissionalizantes gratuitos voltados à juventude. As capacitações acontecem entre os dias 12 e 15 de agosto e contemplam as áreas de beleza e estética, com foco na geração de renda e empreendedorismo.

Serão oferecidos dois cursos, Manicure e Pedicure e Design de Sobrancelhas. As aulas acontecem na própria Sede da Sejuv, no 3° andar do Marrakech nos períodos vespertino e noturno, facilitando o acesso para quem estuda ou trabalha durante o dia.

Os cursos são destinados a partir de 15 anos e visam promover oportunidades de qualificação, As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo link: https://sejuvcg.campogrande.ms.gov.br/home







Serviço:



Manicure e Pedicure



Data: 12 a 15/08

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Sejuv – Rua 25 de Dezembro 924, 3° Andar do Marrakech





Design de Sobrancelha

Data: 12 a 15/08

Horário: 13h30 às 17h30

Local: Sejuv – Rua 25 de Dezembro 924, 3° Andar do Marrakech

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra participantes de curso anterior na Sejuv.