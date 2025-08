ALEMS concede título de cidadania a empresário de Bonito

Além da atuação empresarial, João Vizcaino teve papel ativo em diversas instituições da cidade. Foi presidente da Sociedade Pestalozzi de Bonito por nove anos e presidiu o Conselho Municipal de Turismo por duas gestões, contribuindo para a elaboração do Primeiro Plano Diretor da cidade. Atuou ainda como presidente da Associação Comercial de Bonito e como vice-presidente da Associação de Bares e Restaurantes do município.

Iniciou sua atuação empresarial como sócio de um posto de combustíveis, onde montou um pequeno quiosque que deu início à sua história na gastronomia local. Em 2007, fundou o restaurante e armazém “Casa do João”, um projeto familiar que transformou a residência da família em um espaço dedicado à culinária e ao artesanato regional. O restaurante se tornou ponto turístico e referência em Bonito, sendo reconhecido em 2025 pela revista Exame como um dos 100 melhores do Brasil.

Natural de Santos (SP), João Roza Vizcaino nasceu em 1954 e transferiu-se em 1996 para Bonito (MS) com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida ao filho, que tem síndrome de Down. Desde então, Vizcaino construiu uma trajetória marcada pelo empreendedorismo e pelo envolvimento comunitário.

Na sessão plenária desta terça-feira (5), os deputados estaduais aprovaram por unanimidade o Projeto de Resolução que concede o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense ao empresário João Roza Vizcaino, do município de Bonito. A proposta foi apresentada pelo deputado estadual Zé Teixeira e votada em discussão única durante a Ordem do Dia.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.