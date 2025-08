Polícia Militar inicia Operação Volta às Aulas em Coxim e cidades da região norte

Coxim (MS)–A Polícia Militar deu início, na manhã desta terç-feira (05/08), à Operação Volta às Aulas em Coxim e nas cidades de Sonora, Alcinópolis, Rio Verde de Mato Grosso e Pedro Gomes.

A ação faz parte de uma iniciativa estadual da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul que visa reforçar a segurança nas unidades escolares com a retomada do ano letivo.