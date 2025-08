Zé Teixeira solicita obras e projetos para Dourados, Amambai e Caarapó

Na retomada das atividades na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Zé Teixeira avançou nos trabalhos com uma série de indicações voltadas ao atendimento de demandas sociais e estruturais em Dourados, Amambai e Caarapó.

Para Dourados, o parlamentar solicitou nesta terça-feira (5) ao Governo do Estado e à bancada federal de MS a retomada das obras da unidade Proinfância Tipo I, localizada no Bairro Residencial Antônio Guilherme. A construção do Centro de Educação Infantil (CEIM) está paralisada. Além disso, os moradores enfrentam dificuldades com a falta de infraestrutura no entorno, como ruas sem pavimentação e problemas de drenagem.

O pedido foi encaminhado após manifestação da comunidade local, representada pelo presidente da associação de bairro, Adão Pereira da Silva. Segundo o deputado, a conclusão da obra é essencial para garantir o direito à escolarização das crianças da região e melhorar a mobilidade urbana.

Outra indicação apresentada por Zé Teixeira visa a recuperação da estrada vicinal que liga a Aldeia Jaguapiru à rodovia MS-289, em Amambai. A solicitação, feita a pedido do vereador Paulo Sérgio Locutor, inclui o envio de maquinários da AGESUL e fornecimento de combustível para os serviços de manutenção.

A estrada é fundamental para o transporte escolar e o escoamento da produção agrícola, especialmente do milho safrinha. Atualmente, trechos comprometidos colocam em risco a segurança dos moradores e dificultam o tráfego na zona rural.

Para Caarapó, o deputado pediu apoio da bancada federal para viabilizar o projeto “Caarapó em Sintonia – Fanfarra nas Escolas”, idealizado pelo Departamento de Cultura, Secretaria Municipal de Educação e Prefeitura. A iniciativa pretende criar grupos de fanfarra nas escolas municipais Rui Barbosa, Moacir Franco e Cândido Lemes.

O objetivo é promover a educação musical como ferramenta de inclusão social, fortalecer a identidade estudantil e valorizar talentos locais. A ausência de atividades musicais organizadas nas escolas representa, segundo os idealizadores, uma lacuna no processo educativo e cultural da cidade.