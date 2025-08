Gleice Jane celebra 20 anos da UFGD como ferramenta para construção da democracia

Durante a sessão plenária desta terça-feira (8), a deputada estadual Gleice Jane (PT) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa para homenagear os 20 anos da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). Vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, a parlamentar destacou a importância da instituição para a consolidação da democracia, a valorização do conhecimento e o fortalecimento do desenvolvimento local e regional.

Em seu pronunciamento, Gleice Jane leu uma moção de congratulação à universidade, enaltecendo os serviços prestados ao longo de duas décadas. “A UFGD tem sido fundamental para o avanço da educação superior, da pesquisa, da extensão universitária e do desenvolvimento socioeconômico e cultural de Dourados, do Cone Sul e de todo o Mato Grosso do Sul”, afirmou.

A deputada ressaltou ainda o compromisso da universidade com os desafios contemporâneos: “A UFGD projeta-se para os próximos 20 anos consciente das rápidas transformações tecnológicas, climáticas e econômicas, mantendo firme o propósito de construir, junto às comunidades, uma ‘terra sem males’ — conceito ancestral dos povos Guarani e Kaiowá que inspira inclusão, sustentabilidade e justiça social”.

Gleice Jane relembrou com emoção sua própria trajetória de militância estudantil e a luta histórica pela criação da universidade. Segundo ela, a UFGD nasceu de uma demanda popular e estudantil, atendida ainda no primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “A universidade nasceu de um pedido feito ao presidente por uma jovem estudante. Tive o privilégio de acompanhar esse processo desde os movimentos que reivindicavam uma instituição federal de ensino superior em Dourados”, afirmou. Ela também homenageou nomes importantes nessa conquista, como os ex-deputados estaduais João Grandão e Laerte Tetila.

UFGD: uma história de crescimento e inclusão

Criada oficialmente pela Lei Federal nº 11.153, de 29 de julho de 2005 , a Universidade Federal da Grande Dourados surgiu a partir do antigo Centro Universitário de Dourados (CEUD/UFMS). Sua fundação foi fruto de décadas de mobilização social e política, que culminaram na criação de uma universidade comprometida com a interiorização do conhecimento e a integração regional.

Ao longo de 20 anos, a UFGD viveu um crescimento notável: ampliou sua oferta de cursos de graduação de 12 para 40; saltou de 4 para 39 programas de pós-graduação stricto sensu (sendo 25 mestrados e 14 doutorados); e expandiu seu número de estudantes de 1.200 para mais de 8 mil. Atualmente, conta com 620 docentes e mais de 900 servidores técnico-administrativos.

Nesse período, já formou mais de 13 mil bacharéis e licenciados — com destaque para a presença majoritária de mulheres (cerca de 60%) — e 550 estudantes indígenas, dos quais 400 passaram pela Faculdade Intercultural Indígena (FAIND). Também concedeu mais de 3.500 títulos de mestre e 750 títulos de doutor.

Com 12 unidades acadêmicas, a UFGD mantém seu compromisso com a diversidade e a inclusão, oferecendo ensino, pesquisa e extensão voltados às necessidades de 34 municípios da região. Suas ações impactam diretamente na geração de emprego, renda, inovação e na superação das desigualdades sociais, tornando-se uma referência nacional em educação pública e de qualidade.