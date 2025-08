Prefeitura lança programa de energia solar durante o 9º Feirão Habita Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), vai abrir, entre os dias 7 e 22 de agosto, o cadastro para o programa Credihabita – Energia Solar Fotovoltaica. A iniciativa visa oferecer a instalação de sistemas de energia solar em residências de famílias com renda de até cinco salários mínimos, promovendo economia na conta de luz e incentivo ao uso de energia limpa.

As inscrições serão realizadas durante o 9º Feirão Habita Campo Grande, que acontece no Pátio Central Shopping (Rua Marechal Rondon, 1380 – 1º piso, Centro), das 8h às 19h. O atendimento será feito por ordem de inscrição, condicionado à análise de crédito e à disponibilidade orçamentária da EMHA.

“Esse é mais um passo da nossa gestão rumo à sustentabilidade e à justiça social. Estamos investindo em soluções que impactam positivamente a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, contribuem para o meio ambiente. Com essa iniciativa, damos a oportunidade para que mais famílias tenham acesso a uma energia limpa e econômica”, afirmou a prefeita Adriane Lopes.

Requisitos para participar do programa

Os interessados em se inscrever no programa deverá atender aos seguintes critérios:

Ter renda familiar mensal de até 5 salários mínimos, com prioridade para famílias com renda de até 3 salários;

Residir no município de Campo Grande há pelo menos 2 anos;

Ter mais de 18 anos;

Ser proprietário de imóvel residencial quitado e devidamente escriturado ou de imóvel da carteira da EMHA, com contrato de financiamento vigente e adimplente;

O imóvel deve estar localizado em Campo Grande e ter área total construída de até 90m²;

Ser habilitado na análise de crédito realizada pela EMHA.

Documentos necessários

Os interessados deverão apresentar os seguintes documentos quando solicitados:

Documento de identidade RG e CPF;

Comprovante de estado civil;

Comprovante de renda;

Comprovante de residência do imóvel onde será aplicado o benefício;

Matrícula do imóvel registrada em nome do candidato (caso de imóvel particular quitado);

Certidão atualizada de IPTU (negativa ou positiva com efeitos de negativa).



De acordo com o edital, a instalação dos sistemas será feita por empresas credenciadas, observando as condições técnicas de cada imóvel. O projeto será dimensionado com base no consumo da família, com potência limitada a até 200KW. As adaptações estruturais que forem necessárias para viabilizar a instalação ficarão sob responsabilidade do beneficiário.

“Estamos inovando com a oferta da instalação de energia solar através do Credihabita. Nosso compromisso é promover dignidade, eficiência energética e economia para quem antes não cogitava essa possibilidade. O programa prioriza famílias com menor renda e garante que todo o processo ocorra com transparência, segurança e responsabilidade social”, afirmou o diretor-presidente da Emha, Claudio Marques.

Serviço

9ª Feirão Habita Campo Grande

Data: 07 a 22 de agosto de 2025

Horário: Das 08 às 19 horas

Local: Pátio Central Shopping, R. Mal. Rondon, 1380 – Centro