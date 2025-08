Emprega CG leva mais de 600 vagas ao Coophavila II e reforça inclusão no mercado de trabalho

A 13 quilômetros da sede da Funsat (Fundação Social do Trabalho), o programa Emprega CG cumpriu mais uma vez seu papel de descentralizar o acesso a oportunidades profissionais. Nesta terça-feira (5), o Coophavila II foi o bairro escolhido para sediar a 41ª edição da ação em 2025, com atendimento realizado na sede da associação de moradores local.

Com 600 vagas disponíveis em 16 áreas diferentes, o evento reuniu moradores de diversas regiões da Capital em busca de uma recolocação no mercado. Entre elas, Thayssa Rafaelly, de 21 anos, que saiu do bairro Caiobá para disputar uma vaga como auxiliar de limpeza.

“Vi a divulgação na internet e resolvi vir. Foi tudo muito prático, meu cadastro já estava atualizado e consegui participar da seleção”, contou.

Já o candidato Gérson Alves de Souza, de 51 anos, veio do Tarumã após acompanhar o anúncio pelas redes sociais. “Comecei a procurar emprego este mês. A ação aqui na região facilita demais, porque estamos longe do Centro”, afirmou o morador, que foi aprovado para uma vaga de varredor de rua.

Se por um lado a maior procura foi por funções operacionais, cargos técnicos e especializados também tiveram espaço – ainda que com mais concorrência. “Tenho participado de várias entrevistas e sigo aguardando uma chance. Quero trabalhar como eletricista, mas busco algo com um salário justo”, comentou José Inácio da Silva Filho, de 63 anos, morador do Jardim Pênfigo.

A agilidade do atendimento e a proximidade da ação foram destaque também para a moradora do bairro Los Angeles, Dara Félix, de 29 anos. “Minha mãe viu na TV e me avisou. Vim correndo me cadastrar. É excelente ter essas seleções mais perto de casa. Só procurei vagas na área administrativa, que é onde já tenho experiência”, explicou.

Interiorização das oportunidades

Desde janeiro, o Emprega CG já contabiliza mais de 15 mil vagas intermediadas em 26 regiões diferentes da cidade. Trata-se de uma ação complementar ao serviço diário oferecido na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória.

Somente em 2025, o programa já atendeu aproximadamente 1.400 pessoas – número que representa 80% do total registrado ao longo de todo o ano anterior. A expectativa da Diretoria de Vagas e Emprego da Funsat é encerrar 2025 com mais 29 edições do Emprega CG, sendo 19 delas nas chamadas “Super Quartas”.

A próxima Super Quarta já está marcada: será nesta quarta-feira, 6 de agosto, das 13h às 16h, na própria sede da Funsat. A ação contará com recrutadores da Guatós, Lojas Avenida e Águas Guariroba, realizando triagem e análise de currículos durante os 180 minutos de atendimento. As senhas e a lista de oportunidades disponíveis serão entregues na recepção da agência.

Serviço

Emprega CG – Edição nº 42 | Super Quarta

Data: 6 de agosto (quarta-feira)

Horário: das 13h às 16h

Local: Funsat – Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória

Informações: (67) 4042-0585 – Ramal 5841