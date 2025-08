Ação das Polícias Civil e Militar prende envolvidos com furtos, tráfico de drogas e receptação em Caarapó

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Nesta segunda-feira (4), as forças policiais de Caarapó deflagraram operação no intuito de prender o autor de dezenas de furtos qualificados praticados no centro comercial de Caarapó, entre os meses de julho de agosto do ano corrente, previamente identificado em relatórios de investigação como sendo A.A.C.P. (23).

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Durante rápida ação, foi constatado que parte dos produtos furtados de uma das lojas comerciais naquela madrugada estavam localizados em um imóvel que já estava sendo monitorado como ponto de venda de drogas.

No interior da residência, foram apreendidas drogas ilícitas, celulares e relógios furtados, expressiva quantidade de dinheiro de origem não comprovada, além da bicicleta utilizada nos furtos.

Com o desdobramento das diligências, foi preso em flagrante delito R.S.C (22) e um adolescente recém egresso da Unidade Educacional de Internação, já apreendido em diversas ocorrências de furto qualificado, tráfico de drogas e adulteração de sinal de veículo automotor.

Em continuidade, as equipes realizaram intensos esforços para localizar o autor dos furtos mediante emprego de varreduras de perímetros suspeitos e técnicas de inteligência policial, vindo a finalmente realizar um cerco onde o autor estava abrigado. Após certa fuga, A.A.C.P foi rendido, abordado e preso em flagrante delito. Na Delegacia de Polícia, o flagrado confessou e foi indiciado pela prática de ao menos 8 furtos nos últimos dias.

A.A.C.P saiu do Estabelecimento Penal em maio deste ano e agora está novamente à disposição da Justiça.