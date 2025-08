CAE aprova empréstimo de US$ 110 milhões para infraestrutura urbana em SP

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (5) um empréstimo de US$ 110 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o programa Infraestruturas Sustentáveis da agência de fomento do estado de São Paulo (Desenvolve SP). O programa promove uso de energia renovável, redução de emissão de carbono, eficiência da iluminação pública, aprimoramento da mobilidade urbana e combate a enchentes.

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) apresentou relatório favorável à proposta ( MSF 21/2025 ). O empréstimo deve ser pago em 25 anos, com um prazo de carência de até cinco anos e meio. O texto segue em regime de urgência para o Plenário, que deve votar um projeto de resolução para confirmar o aval da União à operação de crédito.