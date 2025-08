Prefeitura vai conceder mais de R$ 4,5 milhões para ajudar famílias a conquistar o primeiro imóvel durante o 9º Feirão Habita CG

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), realizará a 9ª edição do Feirão Habita Campo Grande, considerado o maior evento do segmento da habitação de interesse social da Região Centro-Oeste. A ação acontece entre os dias 07 e 22 de agosto no Pátio Central Shopping, com o objetivo de ajudar famílias da Capital a conquistar a casa própria, por meio de benefícios e condições facilitadas de pagamento.

Uma das grandes novidades desta edição é a ampliação do programa Sonho de Morar, regulamentada pela Portaria nº 435/25, que prevê a concessão de 600 subsídios, somando mais de R$ 4,5 milhões em benefícios. A iniciativa busca atingir ainda mais famílias que desejam sair do aluguel e aguardavam a chance ideal para financiar o primeiro imóvel.

Os subsídios estão organizados por faixas de renda bruta e são destinados à complementação da entrada do financiamento imobiliário, principal dificuldade identificada em famílias que desejam adquirir o primeiro imóvel, já que grande parte não possui o montante total exigido pelo agente financeiro para realizar o financiamento da sua moradia própria.

A Portaria da EMHA estabelece a concessão dos seguintes subsídios financeiros para as famílias, conforme a faixa de renda:

R$ 20 mil para 100 famílias com renda até R$ 2.850,00;

R$ 10 mil para 100 famílias com renda entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700,00;

R$ 4 mil para 400 famílias com renda até 7 salários mínimos.

Importante destacar que, caso o subsídio referente à faixa de renda do candidato esteja esgotado, famílias com renda inferior poderão acessar recursos remanescentes de faixas superiores, desde que haja saldo disponível, ampliando as chances de acesso ao benefício.

“Com esse investimento de mais de quatro milhões e meio de reais, ampliamos o acesso à casa própria, possibilitando que mais famílias realizem esse sonho tão importante. A Prefeitura reforça seu compromisso com a população oferecendo condições que facilitam a entrada no financiamento e fomentam o desenvolvimento social da nossa cidade”, ressalta a prefeita Adriane Lopes.

Conforme Portaria n. 434/25, além do subsídio oferecido pela Prefeitura, todos os parceiros do Parque Privado também vão conceder mais R$ 6 mil por unidade, igualmente abatidos no valor da entrada do financiamento imobiliário. Caberá ao interessado a escolha do empreendimento pretendido, dentro dos limites de valores e renda familiar estabelecidos pelo programa.

“Sabemos da dificuldade que muitas famílias enfrentam hoje ao tentar o financiamento da casa própria e do primeiro imóvel. Por isso, tornamos esse processo mais acessível, uma grande aliança entre poder público e iniciativa privada para ampliar as oportunidades para quem mais precisa”, afirmou o diretor-presidente da EMHA, Claudio Marques.

Quem pode participar

O interessado em solicitar o benefício do Sonho do Morar durante o 9º Feirão Habita Campo Grande deve:

Ter renda familiar mensal bruta de até 7 (sete) salários mínimos;

Estar cadastrado no cadastro geral da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários;

Não ter nenhum imóvel em nome do interessado;

Não ter sido beneficiado anteriormente com imóveis de programas habitacionais de interesse social com recursos do Governo Federal, Estadual ou Municipal;

Se enquadrar nos critérios dos Programas de Habitação de Interesse Social e/ou Loteamentos Sociais;

O aporte financeiro pode ser cumulativo com subsídios concedidos pelo Governo Federal e/ou Estadual.

Serviço

9ª Feirão Habita Campo Grande

Data: 07 a 22 de agosto de 2025

Horário: Das 08 às 19 horas

Local: Pátio Central Shopping, R. Mal. Rondon, 1380 – Centro