Campo Grande lidera geração de empregos formais em MS no 1º semestre

O relatório semestral do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) aponta a continuidade de um bom momento para o mercado de trabalho em Campo Grande. De acordo com a análise do período, o município registrou 6.307 empregos formais no saldo positivo, com mais admissões do que desligamentos — reflexo direto de um ambiente que favorece a geração de oportunidades.

Campo Grande, inclusive, lidera em Mato Grosso do Sul no número de admissões nos primeiros seis meses do ano. Foram 79 mil contratações, frente a 72.813 desligamentos, o que resultou no superávit de 6.307 vagas formais. O Observatório do Mercado de Trabalho da Capital ressalta que essa movimentação representou um crescimento de 2,55% no período.

“A FUNSAT tem trabalhado para fortalecer a intermediação de mão de obra e ampliar o acesso da população às oportunidades. Esses resultados demonstram que estamos no caminho certo, com ações que aproximam o trabalhador das vagas e qualificações exigidas pelo mercado”, explicou o diretor-presidente da Funsat (Fundação Social do Trabalho), João Henrique Lima Bezerra.

A Funsat também é responsável pela gestão do Observatório do Mercado de Trabalho e pela agência de intermediação de empregos, que divulgou cerca de 9 mil novos anúncios no período. Conforme a Diretoria de Vagas e Emprego, o cenário apresentado é positivo no que se refere à geração de oportunidades na Capital.

“Temos feito um trabalho estratégico junto aos empregadores e trabalhadores, com foco na identificação de perfis profissionais e ocupações mais demandadas. O setor de Serviços, por exemplo, tem absorvido trabalhadores com formação técnica e ensino superior, o que também sinaliza uma transformação no perfil das vagas”, relatou Denize Morais, titular do departamento.

Outro dado relevante do estudo, considerado pelo setor de análises da Funsat, diz respeito à permanência média no emprego, que foi de 15,4 meses em Campo Grande.

Segmentos com proeminência têm liderança de Serviços



Entre os cinco grandes setores econômicos avaliados, três lideraram a geração de empregos no semestre: Serviços, Construção Civil e Comércio.

O setor de Serviços foi o mais representativo, com 3.661 vagas criadas, correspondendo a 58% do saldo total de empregos formais. Houve destaque para contratações nas áreas de Educação, Informação e Comunicação, além de Atividades financeiras, imobiliárias e administrativas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Na Construção Civil, o saldo positivo foi de 1.291 postos de trabalho, impulsionado pelo avanço de obras em edifícios, infraestrutura urbana e serviços especializados, como preparação de terrenos e acabamento.

O Comércio registrou 503 novas vagas, com maior crescimento no setor atacadista. Completam a lista a Agropecuária, com 439 novos postos, e a Indústria, com saldo de 413 empregos.

O Observatório reforça que Campo Grande se manteve como o município que mais gerou empregos formais em Mato Grosso do Sul no primeiro semestre, sendo responsável por 26,5% das 23.738 novas vagas criadas no Estado. Na sequência do ranking estadual aparecem Inocência (1.958) e Três Lagoas (1.510).

Último mês confirma a tendência



No mês de junho, a Capital manteve desempenho positivo, com saldo de 366 novos postos de trabalho.

O setor de Serviços novamente liderou, com 199 vagas criadas, seguido pela Agropecuária (123), Comércio (50) e Indústria (13). O único setor com saldo negativo foi a Construção Civil, que registrou uma redução de 19 postos no mês.

#ParaTodosVerem A foto de capa mostra trabalhadora do comércio durante vendas.