Policiais civis prendem homem com mandado de prisão preventiva por ameaça no contexto de violência doméstica

A Polícia Civil reafirma seu compromisso no combate à violência contra crianças, adolescentes e mulheres, e orienta que casos de ameaça, agressão ou qualquer forma de abuso sejam denunciados imediatamente pelo telefone 180, ou por meio da Delegacia Virtual.

Diante da gravidade dos fatos e do risco à integridade física e emocional da vítima, a busca e apreensão e prisão preventiva foram representadas pela autoridade policial e ambas foram deferidas pelo Poder Judiciário. O autor foi localizado e preso por policiais da DEPCA, no bairro Lageado, ocasião em que também foi cumprida a busca e apreensão em sua residência, sendo encaminhado à unidade policial e colocado à disposição da Justiça.

As investigações apontam que o autor teria cometido diversas ameaças contra a vítima, caracterizando violência psicológica no contexto de violência doméstica e familiar. Em um dos episódios mais graves, há indícios de que o suspeito tenha efetuado disparos de arma de fogo durante uma das intimidações.

