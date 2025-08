Ação da Polícia Civil prende suspeito de furto mediante fraude em Bataguassu

A Delegacia de Polícia de Bataguassu, por meio da equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) realizou nesta segunda-feira (4) uma importante ação que resultou na prisão em flagrante de R.A.A., suspeito de utilizar indevidamente o cartão bancário de uma moradora da cidade para realizar compras fraudulentas.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS O caso teve início após a vítima relatar à Delegacia que seu cartão havia sido extraviado e que transações suspeitas vinham sendo feitas sem sua autorização. As compras, no valor total de R$ 1.075,00, começaram a ser registradas no dia 3 de agosto e se intensificaram no dia seguinte, todas por aproximação, sem necessidade de senha.

Diante da denúncia, os investigadores do SIG iniciaram imediatamente a análise do extrato bancário e conseguiram identificar que parte das compras foi realizada em estabelecimentos físicos de Bataguassu. A equipe se deslocou até os locais e, com o apoio de imagens de câmeras de segurança, identificou dois suspeitos: R.A.A. e outro homem identificado apenas como Rodrigo, cuja qualificação completa ainda será apurada.

Com base nos elementos colhidos, os policiais dirigiram-se até o Bar da Ciganinha, local conhecido por ser ponto de venda de drogas e prostituição, onde R.A.A. costuma permanecer. No local, o suspeito foi abordado e, em sua posse, foi localizado o cartão bancário da vítima, além de diversos produtos comprados irregularmente, como roupas e bebidas.

Diante das evidências, R.A.A. recebeu voz de prisão em flagrante por furto qualificado mediante fraude, sendo conduzido à 1ª Delegacia de Polícia de Bataguassu. Após os procedimentos legais, o cartão foi devolvido à vítima e os objetos adquiridos foram apreendidos.

A Polícia Civil ressalta que as investigações seguem para identificar e responsabilizar todos os envolvidos no crime.