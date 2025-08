Polícia Civil participa da abertura da campanha Agosto Lilás em Nova Andradina

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Andradina participou, na manhã desta segunda-feira (4), da cerimônia de abertura da campanha “Agosto Lilás”, realizada na sede da 7ª Subseção da OAB/MS.

A Delegada de Polícia Melissa Alves Bezerra, atualmente cedida para a DAM de Nova Andradina, representou a Polícia Civil no evento, que marcou o início oficial das ações voltadas à conscientização, prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher no município. O ato simbólico reuniu autoridades civis e militares, representantes da rede de proteção à mulher e membros da sociedade civil.

Com o tema “A mulher e o direito de viver sem violência”, a edição deste ano tem como objetivo ampliar o diálogo com a comunidade sobre os diversos tipos de agressão e incentivar as denúncias, promovendo a efetivação dos direitos das mulheres.