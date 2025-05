Funsat leva ação itinerante do Emprega CG ao Coophatrabalho com 300 vagas de emprego

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) promove nesta terça-feira (13), das 8h às 12h, mais uma edição do programa Emprega CG. A ação itinerante será realizada no Centro Comunitário do Bairro Coophatrabalho, localizado na Avenida Florestal, 847, com atendimento por ordem de chegada e distribuição de até 160 senhas.

O programa, que conecta trabalhadores e empresas com oportunidades de emprego na Capital, contará com a participação de nove empresas parceiras: Morhena Facilities, Assaí Atacadista, Supermercado Pires, RHF Talentos, Tahto, Instituto Bittar, Unicesumar, Fort Atacadista e Brasil Center. Os recrutadores estarão presentes para realizar entrevistas e triagens com seleção imediata em 21 atividades profissionais, somando cerca de 300 vagas disponíveis.

As oportunidades são destinadas a profissionais de diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, abrangendo funções como assistente de logística, operador de caixa, repositor, atendente de frios e padaria, atendente de açougue, fiscal de prevenção de perdas, empacotador, vendedor pracista, motorista entregador (com CNH B e C), auxiliar de linha de produção, auxiliar de limpeza, conferente, assistente administrativo, auxiliar de estoque, servente de obras, pedreiro, ajudante de carga e descarga, vendedor interno, analista fiscal, retalhador de carne e agente de atendimento.

A iniciativa faz parte das estratégias da Funsat para descentralizar o acesso ao mercado de trabalho, levando os serviços da Fundação até aos bairros de Campo Grande. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800.



Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS



Serviço:

Emprega CG – Coophatrabalho

Data: 13 de maio (terça-feira)

Horário: das 8h às 12h

Local: Centro Comunitário do Bairro Coophatrabalho

Endereço: Avenida Florestal, 847

Informações: (67) 4042-0585 – Ramal 5800











#PraTodosVerem: No release há duas imagens. A primeira, usada como capa, é uma foto que mostra a área interna do prédio da Funsat. No espaço há muitas pessoas, candidatos a vagas e recrutadores, durante uma edição do Emprega CG; a segunda é uma arte gráfica com informações inerentes ao evento contendo data, horário, local e quantidade de vagas ofertadas.