Governo entrega ultrassom e raio-x de alta resolução que ampliam precisão em mais de 600 exames por mês

Aparelhos já estão em uso e aumentam a resolutividade dos atendimentos na região de Fátima do Sul

O Hospital da Sias (Sociedade Integrada de Assistência Social), em Fátima do Sul, recebeu na semana passada dois novos equipamentos de imagem - um raio-x digital e um ultrassom - que já estão em uso e ampliam a precisão de mais de 600 exames realizados mensalmente na unidade. A entrega foi feita pelo Governo do Estado, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), com recursos próprios e emenda parlamentar.

Os novos aparelhos substituem tecnologias como o antigo raio-x analógico, permitindo agora maior precisão nos diagnósticos. “Esse aparelho novo tem uma resolutividade muito grande, então ele vai ajudar ali na urgência, na emergência, os nossos médicos a fechar um diagnóstico com mais segurança, com uma imagem melhor, principalmente os atendimentos de ortopedia, de fratura”, afirma a diretora executiva do Hospital da Sias, Rosa Conceição da Costa Villas Boas.

Rosa explica que, com o aparelho anterior, fraturas mais finas ou discretas não podiam ser vistas com clareza. A modernização beneficia não somente moradores de Fátima do Sul, mas também pacientes de municípios da região que dependem do hospital.

Segundo a diretora, a qualidade da imagem agora permite decisões clínicas mais rápidas e eficazes. “Com esse novo aparelho, a nossa equipe vai se sentir mais segura, vão ser mais resolutivos os nossos atendimentos. E é tudo que nós queremos e que a população precisa: ter um diagnóstico fechado o mais rápido possível e com resultados seguros”, resume.

Ambos os equipamentos já estão instalados e em funcionamento desde sexta-feira (1º). Além do raio-x digital e do ultrassom, o hospital também recebeu um arco cirúrgico, destinado a procedimentos ortopédicos. O equipamento faz parte do plano de expansão do atendimento de cirurgias na unidade, que está em fase final de estruturação.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A aquisição dos equipamentos de raio-x e ultrassom foi feita com 50% de recursos estaduais via SES e 50% de emenda parlamentar, por meio de convênio. Com saldo remanescente autorizado pelo Estado, foi possível complementar a compra do arco cirúrgico, com contrapartida do município.

De acordo com a secretária-adjunta de Saúde, Crhistinne Maymone, as aquisições refletem um planejamento estratégico, realizado em constante diálogo com as unidades de saúde da região.

“Investir em equipamentos de alta tecnologia é resultado de um trabalho cuidadoso para entender as reais necessidades locais, garantindo diagnósticos mais precisos, agilidade no atendimento e segurança para profissionais e pacientes. A entrega em Fátima do Sul reforça nosso compromisso com a regionalização e a oferta de serviços de qualidade em todas as regiões do Estado”, afirma.