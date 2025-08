Funsat divulga 2.125 vagas de emprego e realiza mais uma edição do Emprega CG nesta terça-feira (5)

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) inicia esta terça-feira (5) com amplo processo de recrutamento, oferecendo 2.125 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades estão distribuídas entre 132 funções diferentes, com ofertas de 199 empresas parceiras. Para se candidatar, é necessário que o trabalhador esteja com o cadastro atualizado no Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Entre as vagas mais demandadas estão: açougueiro (46 vagas), ajudante de motorista (2), auxiliar de limpeza (133), desossador (100), magarefe (100), operador de empilhadeira (6) e motorista entregador (15). Também há oportunidades para alimentador de linha de produção, analista administrativo, atendente de padaria, entre outras.

No segmento de treinamento remunerado, destinado a candidatos sem experiência anterior, a Funsat destaca 1.335 vagas de perfil aberto, com destaque para funções como operador de caixa (244 vagas), repositor de mercadorias (98), coletor de lixo (20), ajudante de estruturas metálicas (10), auxiliar de cozinha (7), jardineiro (2) e servente de obras (4).

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), há 10 vagas disponíveis, incluindo funções como auxiliar de linha de produção (5), empacotador à mão (2), auxiliar de limpeza (1), atendente de lojas (1) e agente de saneamento (1). Os interessados podem obter mais informações no Guichê 1 da sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória.

Mais detalhes sobre as vagas podem ser conferidos no site da Prefeitura de Campo Grande: https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/sec-artigos/vagas-ofertadas/



Informações também estão disponíveis pelo telefone (67) 4042-0585 – Ramal 5800 ou no Instagram oficial: @funsat.cg.

Emprega CG realiza 41ª edição no Coophavila II

Ainda nesta terça-feira (5), a Funsat promove a 41ª edição do Emprega CG, desta vez no bairro Coophavila II, com 600 vagas disponíveis para contratação imediata em 16 funções diferentes. O atendimento será realizado das 8h às 12h, na Associação de Moradores do bairro, localizada na Avenida Marinha, 725.

A ação conta com a participação de sete empresas: Assaí Atacadista, Supermercados Pires, RHF Talentos, Novatec, Solurb, Tahto e outras. As entrevistas serão feitas por ordem de chegada, mediante distribuição de senhas.

As vagas disponíveis no Emprega CG abrangem as funções de: assistente administrativo, auxiliar de estoque, encarregado de loja, encarregado de estoque, auxiliar contábil, vendedor interno e externo, conferente, operador de caixa, repositor, atendente de frios em padaria, atendente de açougue, fiscal de prevenção de perdas, motorista entregador, coletor de lixo, auxiliar de linha de produção, auxiliar de limpeza.

A participação é gratuita e representa mais uma oportunidade de inclusão e reinserção no mercado de trabalho promovida pela Funsat.