Coronel David critica prisão de Bolsonaro e fala em abuso de poder

O deputado estadual Coronel David (PL) criticou nesta segunda-feira (4), a decisão judicial que impôs prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro, classificando a medida como “vingança” e “abuso de poder”. A gravação foi publicada nas redes sociais um dia após as manifestações em apoio a Bolsonaro que ocorreram em várias cidades do país, inclusive em Campo Grande.

“O povo foi às ruas ontem e hoje o sistema se vingou”, referindo-se à rápida resposta do STF (Supremo Tribunal Federal) à participação de Bolsonaro no vídeo que convocava os atos do domingo. O parlamentar questionou a decisão, apontando que a justificativa usada (uma postagem de vídeo feita por terceiros) seria frágil e sem base para uma medida tão drástica.

“Vamos chamar as coisas pelo nome que elas têm. Isso não é justiça. É vingança. Isso não é lei. É abuso de poder”, disparou David.

O deputado comparou o tratamento dado ao ex-presidente com o de criminosos comuns e líderes de facções que, em sua avaliação, continuam se comunicando de dentro das prisões. “Quantos deles você viu serem proibidos de falar com os próprios filhos?”, questionou.

Coronel David classifica ainda como “dois pesos e duas medidas” o Judiciário brasileiro, que age com benevolência diante de escândalos de corrupção e com rigidez contra opositores políticos. Ele cita como exemplo os desvios bilionários no INSS, que segundo o deputado, “são empurrados para debaixo do tapete”.

“Eles acham que, ao prender um homem, prenderiam uma ideia. Fracassaram. Não calaram uma voz! Deram um megafone a milhões”, disse o parlamentar em referência ao apoio popular a Bolsonaro.

Coronel David também reforçou a importância de eleger senadores com coragem para enfrentar abusos de autoridade e garantir a defesa do Estado de Direito. Para ele, a resistência à tirania de governos autoritários exige mobilização popular nas ruas e estratégia política nas urnas.