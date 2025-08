Polícia Militar participa de reunião para discutir o projeto “Mulheres em Movimento Pela Vida” em Rio Verde

Coxim (MS)–Na manhã deste domingo (04/08), a Polícia Militar, por meio da equipe técnica do Promuse (Programa Mulher Segura), participou de uma reunião intersetorial para discutir os detalhes do projeto“Mulheres em Movimento Pela Vida”, que integra as ações da campanha Agosto Lilás em Rio Verde de MT/MS.

A iniciativa tem como foco o enfrentamento à violência contra a mulher, promovendo ações de conscientização, acolhimento, saúde e empoderamento feminino. A reunião foi realizada com a presença de representantes de diversas secretarias municipais, órgãos de segurança e assistência social.

Participaram do encontro:

Ana Mirian Cardeal Martos Brito – Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

Maurielly Souza Vaz de Lima – Coordenadora da Proteção Social Especial

Gabriela Peckelhoff – Coordenadora da Proteção Básica

Josy Miranda Madruga – Secretária Municipal de Turismo, Cultura e Esportes

Aline Benvenutti Ribeiro – Secretária Municipal de Saúde

Rilary – Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Delegada Danielle Felismino – Titular da Delegacia de Polícia Civil

Sargento Naira e Soldado Adriana – Representantes do Promuse da Polícia Militar

Durante a reunião, foram discutidos os preparativos para o grande evento que será realizado no dia30 de agosto, às 15h30, com uma programação voltada à valorização da mulher e à promoção de políticas públicas de enfrentamento à violência. O evento contará com:

Corrida de 5 km e caminhada de 2 km

Atendimento com psicólogas e assistentes sociais

Ações de saúde como aferição de pressão e teste de glicemia

Espaço “Mulher Empreendedora” com exposição de produtos e serviços locais

Apresentação cultural e sorteio de brindes

O projeto reforça a importância do trabalho integrado entre as instituições e do fortalecimento de políticas públicas voltadas à proteção das mulheres. A atuação da Polícia Militar, por meio do Promuse, destaca o compromisso com a segurança e o bem-estar das mulheres em situação de vulnerabilidade.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM