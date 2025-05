Polícia Militar em Três Lagoas deflagra “Operação Tranquilidade Pública”

Três Lagoas – MS, no dia 9 de maio, o 2º Batalhão de Polícia Militar deflagrou a “Operação Tranquilidade Pública” no bairro Vila Piloto.

Nesta sexta-feira, no decorrer da “Operação Tranquilidade Pública” as guarnições operacionais do 2º BPM intensificaram a fiscalização em pontos sensíveis no bairro Vila Piloto, dentre eles bares e conveniências, onde realizaram a abordagem de veículos e pessoas em atitude de suspeição.

Durante a ação que contou com o empenho de 20 policiais militares e o emprego de 11 viaturas policiais, foram realizados pontos de bloqueios com o objetivo de averiguar e combater quaisquer ilegalidades com a lei e com a ordem pública, resultando na abordagem e vistoria de 82 veículos, dos quais 11 foram autuados por irregularidades infracionais e o recolhimento de 2 motocicletas que foram entregues no DETRAN.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

Foto: Divulgação/PM - MS

