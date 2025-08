Sessão solene celebra o Dia do Advogado com entrega da Medalha "Jorge Antônio Siufi

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza, na noite desta quinta-feira (7), por proposição do deputado Lidio Lopes (sem partido), sessão solene para entrega da Medalha do Mérito Advocatício "Jorge Antônio Siufi". O evento, que tem início às 19h no Plenário Deputado Júlio Maia, na Casa de Leis, é alusivo ao Dia do Advogado, celebrado em 11 de agosto.

Instituída pela Resolução 43/2012 , a Medalha do Mérito Advocatício “Jorge Antônio Siufi” objetiva homenagear advogados que se destaquem em sua área de atuação. Para o propositor da solenidade, a entrega da honraria visa “destacar os trabalhos que são realizados com garra e determinação fazendo com que busquem a justiça e o cumprimento da lei para todos, transformando assim a nossa sociedade em uma sociedade justa e igualitária”.

O nome da comenda é uma homenagem ao defensor público da União, Jorge Antônio Siufi. Nascido em Campo Grande em 1932, formou-se em Direito na Universidade Nacional do Rio de Janeiro. Foi nomeado promotor de Justiça da comarca de Dourados, onde atuou entre 1961 e 1963, transferindo-se logo em seguida para Campo Grande.

Em 1964, foi nomeado advogado de Ofício na Auditoria Militar da União. Foi presidente da OAB em Campo Grande, professor da Faculdade Católica de Direito de Mato Grosso e procurador-geral adjunto de MS, com a divisão do Estado, em 1979. Em 1980, como procurador-geral do Estado, foi convidado a integrar a Escola Superior de Guerra.

O defensor compôs a letra do Hino do Estado de Mato Grosso do Sul, juntamente com o colega Otávio Gonçalves Gomes. Gravou CD, publicou livros de crônicas, também foi membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e é um dos fundadores do Rádio Clube, em Campo Grande. Siufi faleceu no dia 14 de março de 2011.

Serviço

A sessão solene é aberta ao público e à imprensa. Terá cobertura e banco de imagens pelo Portal da ALEMS e transmissões pelo Facebook e Youtube . Também será transmitido ao vivo pelos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis: TV ALEMS canal 7.2 no sinal aberto e canal 9 da Claro NET TV, ou ainda no link TV ALEMS ; Rádio ALEMS FM 105.5, sinal aberto, ou no link Rádio ALEMS .

A ALEMS está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 9 do Parque dos Poderes – primeiro bloco pela entrada da Avenida Mato Grosso.