Frente fria avança sobre MS e provoca mudança no tempo com possibilidade de chuvas e queda nas temperaturas

A atuação de uma frente fria combinada ao transporte de ar quente e úmido traz mudanças nas condições do tempo em Mato Grosso do Sul a partir desta segunda-feira (4). A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica céu com bastante nebulosidade e possibilidade de chuvas, com risco de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, especialmente nas regiões sul, sudoeste e sudeste do estado, onde são esperados acumulados acima de 30 milímetros em 24 horas.

Essa configuração atmosférica é resultado da aproximação do sistema frontal, do deslocamento de cavados e da presença de áreas de baixa pressão, que favorecem a formação de instabilidades sobre o território sul-mato-grossense.

As temperaturas também apresentam variação. Para as regiões sul, cone-sul e Grande Dourados, as mínimas ficam entre 14°C e 18°C, e as máximas entre 19°C e 28°C. No sudoeste e Pantanal, os termômetros devem marcar mínimas entre 17°C e 23°C, com máximas de até 31°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, as mínimas variam de 14°C a 19°C, com máximas de 24°C a 32°C. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 16°C e a máxima pode chegar aos 30°C.

Os ventos sopram do quadrante norte e ao longo do dia giram para o quadrante sul, com velocidades entre 40 e 60 km/h. Rajadas mais intensas, acima de 60 km/h, podem ocorrer de forma pontual.

Mudança gradual a partir de terça-feira

Entre terça (5) e quinta-feira (7), a tendência é de tempo mais firme, com sol e variação de nebulosidade, devido à influência de um sistema de alta pressão atmosférica. No entanto, não está descartada a possibilidade de aumento de nuvens e ocorrência de chuvas e tempestades isoladas, especialmente em função do deslocamento de cavados sobre o estado.

As temperaturas tendem a diminuir levemente. Na região sul, cone-sul e Grande Dourados, os termômetros devem registrar mínimas entre 12°C e 17°C e máximas entre 19°C e 24°C. No sudoeste e Pantanal, as mínimas oscilam entre 16°C e 20°C e as máximas, entre 21°C e 28°C. No bolsão, leste e norte, as mínimas variam de 14°C a 18°C e as máximas chegam a 32°C. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 16°C e a máxima de 26°C.

Durante esse período, os ventos atuam entre os quadrantes leste e sul, com velocidades de 30 a 50 km/h, podendo ocorrer rajadas pontuais acima desse valor.

Frio intenso no fim de semana

O próximo fim de semana, entre os dias 8 e 10 de agosto, será marcado por uma acentuada queda nas temperaturas devido à chegada de uma nova frente fria. Segundo o Cemtec, os termômetros poderão registrar valores entre 4°C e 8°C na metade sul do estado, com possibilidade de temperaturas inferiores a 4°C em alguns pontos, o que pode favorecer a ocorrência de geada.

A recomendação é que a população fique atenta às atualizações das condições do tempo e aos alertas emitidos pelos órgãos de meteorologia e defesa civil.

Taynara Foglia, Comunicação do Governo de MS

Foto: Bruno Rezende/Secom/Arquivo