Polícia Militar cumpre três mandados de prisão em Sonora, Coxim e Rio Verde

Coxim (MS): A Polícia Militar realizou o cumprimento de três mandados de prisão em diferentes municípios da região norte do Estado, demonstrando o comprometimento com a segurança pública e o combate à criminalidade.

EmSonora, a guarnição de serviço foi acionada para atender a uma ocorrência de ameaça em uma fazenda localizada nas proximidades do Parque Novo Horizonte. No local, um homem relatou que foi ameaçado de morte por um ex-funcionário, de 39 anos, motivado por sua recente demissão.

Com as informações repassadas pela vítima, os policiais localizaram o suspeito em sua residência. Durante a checagem no sistema policial, foi constatado um mandado de prisão em aberto contra ele.

O autor foi preso e encaminhado à delegacia, onde também responderá pelo crime de ameaça.

EmCoxim, o mandado de prisão foi cumprido ainda na noite do dia (08/05), na Rua Bandeira, bairro Piracema. A equipe da Força Tática realizava patrulhamento quando se deparou com um jovem de 18 anos, já conhecido por possuir um mandado em aberto. Ao avistar a guarnição, o rapaz tentou disfarçar e esconder o rosto, mas foi prontamente reconhecido e detido. Ele também foi encaminhado à delegacia para as providências legais.

Já emRio Verde de Mato Grosso, o cumprimento ocorreu na madrugada do dia (09/05), no bairro Nova Rio Verde. Durante rondas preventivas, os militares abordaram uma mulher de 40 anos, sobre quem já havia conhecimento de um mandado de prisão em aberto. A ordem judicial foi confirmada e a suspeita foi presa no local.

A atuação eficaz da Polícia Militar reforça a importância das ações de patrulhamento e da rápida resposta às denúncias da população, contribuindo para a manutenção da ordem e da segurança nas cidades da região.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM