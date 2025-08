Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Andradina participa de bate-papo na rádio

A Delegacia da Mulher de Nova Andradina reforça que denúncias podem ser feitas pessoalmente, por meio do Disque 180, pelo telefone 190 da Polícia Militar ou ainda pelo WhatsApp institucional da DAM.

Também participaram do programa a vereadora Gabriela Delgado, Procuradora da Mulher na Câmara Municipal, e Arlethe Matos, Gestora de Políticas Públicas para Mulheres e coordenadora do CRAM.

Durante a conversa, foram abordadas as formas de violência doméstica e familiar, os canais de denúncia disponíveis, a importância da rede de proteção e o papel da sociedade no enfrentamento a esse tipo de crime.

