Prefeitura reúne forças institucionais para dar início às celebrações dos 126 anos

Em um gesto que simboliza a boa articulação entre os poderes e reforça a parceria institucional em prol do desenvolvimento de Campo Grande, a prefeita Adriane Lopes recebeu, na manhã desta segunda-feira (4), o governador Eduardo Riedel para o Café Estratégico — evento que marcou oficialmente o lançamento do calendário de ações dos 126 anos da Capital. Ao lado da vice-prefeita Camilla Nascimento, Adriane também reuniu representantes da Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e bancada federal, consolidando um momento de cooperação e diálogo entre esferas de governo.

“Estamos levando a gestão para perto das pessoas, com entregas em todas as regiões urbanas e distritos, em um grande movimento articulado com diferentes esferas de poder. É um modelo que valoriza cada canto da cidade, reconhecendo as necessidades locais e promovendo ações que realmente fazem diferença”, afirmou a prefeita Adriane Lopes durante o lançamento do calendário, no Parktec CG.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Ela destacou ainda que o alcance dessa programação só é possível graças ao alinhamento institucional que vem sendo construído ao longo dos últimos anos. “Agradeço ao Governo do Estado, onde somos parceiros em várias obras de infraestrutura em andamento pela cidade. Essas entregas só são possíveis graças às diversas parcerias. Globalizamos as entregas, descentralizando as ações e ampliamos o alcance. Por isso, quero agradecer também à bancada federal, que tem um papel fundamental nesse processo. À Câmara Municipal, aos vereadores que têm um olhar diferenciado para a Capital, e à Assembleia Legislativa. Vocês exercem o papel da fiscalização, mas também colaboram com os avanços que estamos propondo para a cidade.”

A prefeita também fez questão de enaltecer o espírito da população campo-grandense, que, segundo ela, inspira a gestão a seguir avançando com responsabilidade e coragem. “Seguimos celebrando, durante todo o mês de agosto, os 126 anos da nossa capital resiliente. Uma cidade forte, que trabalha no presente, pensa no futuro e faz o que precisa ser feito, da forma certa”, completou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O governador Eduardo Riedel reforçou, em sua fala, o compromisso com uma atuação conjunta entre Estado e Município, destacando a importância de Campo Grande no contexto do desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. “É uma capital viva, acolhedora, com qualidade de vida, que encanta quem a conhece. É claro que ainda temos desafios a enfrentar, mas ninguém está de olhos fechados para isso. Sabemos que há muito a organizar, e esse trabalho precisa ser feito em conjunto. E eu reafirmo: serei parceiro de Campo Grande nessa caminhada.”

Ele também elogiou a visão estratégica da gestão municipal ao inserir a cidade em agendas de futuro, como a Rota Bioceânica, e destacou os avanços que podem ser alcançados a partir dessa integração. “As obras estão avançando, e a conexão com a Rota Bioceânica é fundamental — tanto para atrair investimentos quanto para ampliar a exportação de produtos industrializados. Essa estrutura permitirá que empresas tragam seus empreendimentos para cá, em busca de uma cidade com infraestrutura, mão de obra qualificada, moradia e qualidade de vida. É por isso que a decisão da prefeitura de colocar Campo Grande no centro da Rota Bioceânica é corretíssima. Essa iniciativa vai transformar a cidade nos próximos 10 anos.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O presidente da Câmara Municipal, vereador Epaminondas Neto, ressaltou a importância do diálogo construtivo entre Legislativo e Prefeitura para o desenvolvimento da cidade. “A Câmara seguirá fiscalizando, mas também colaborando e validando as ações que transformam Campo Grande. Em momentos desafiadores, é fundamental que mantenhamos a temperança e a união para construir um futuro melhor para nossa gente”, afirmou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A vice-prefeita Camilla Nascimento ressaltou a força do compromisso da gestão com o futuro de Campo Grande. “Não se trata apenas de entregar obras físicas, como cimento, tijolo ou asfalto. Este governo promove uma transformação profunda, sustentada pela ação concreta, pelo trabalho incansável e pelo desenvolvimento que elevará o orgulho dos campo-grandenses de viver em sua cidade. É um compromisso real, que faz a diferença na vida das pessoas e no destino da nossa capital.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Representando a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Lídio Lopes ressaltou o compromisso com o fortalecimento de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul por meio do diálogo e da parceria entre os poderes. “Nosso trabalho é construir soluções que atendam às necessidades da população, sempre com responsabilidade e colaboração. Valorizamos o debate construtivo que impulsiona o desenvolvimento, e estamos empenhados em atuar juntos para garantir resultados concretos para a cidade e o estado.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, ressaltou a importância da gestão comprometida para fortalecer a identidade e o desenvolvimento da capital. “É fundamental reconhecer o trabalho sério de prefeitos, servidores, lideranças e representantes que, mesmo diante de desafios, atuam com responsabilidade fiscal e dedicação para transformar a vida das pessoas.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Entre os deputados federais presentes, Dr. Luiz Ovando destacou o vigor e o potencial de crescimento de Campo Grande, ressaltando a importância de fortalecer as bases para que a cidade continue avançando de forma sustentável e beneficie toda a população.O deputado Geraldo Resende, por sua vez, enfatizou o compromisso em retribuir à cidade que tanto contribuiu para sua trajetória, trabalhando com dedicação e coragem para garantir novas conquistas e melhorias para toda a comunidade.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Marcada por um planejamento estratégico e pelo compromisso com a transformação da cidade em todas as suas regiões, a programação de aniversário contempla mais de 230 ações. São entregas de obras, lançamentos de novos projetos e iniciativas nas áreas de saúde, educação, cultura, esporte e cidadania — distribuídas pelas sete regiões urbanas e nos distritos, ampliando o alcance das políticas públicas e promovendo melhorias que dialogam com as realidades locais. Ao todo, os investimentos superam R$ 250 milhões.