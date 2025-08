POLÍCIA MILITAR, POR MEIO DA 2ª CIA DO 13º BPM, GARANTE A SEGURANÇA DURANTE A FESTA DE EXPOSIÇÃO E CAVALGADA EM CASSILÂNDIA

Entre os dias 30 de julho e 03 de agosto de 2025, a cidade de Cassilândia-MS celebrou seus 71 anos de emancipação político-administrativa com a realização da 53ª Festa do Peão de Boiadeiro, um dos eventos mais tradicionais da região. A Polícia Militar, por meio da 2ª Companhia do 13º Batalhão de Polícia Militar, esteve presente durante toda a festividade, reforçando o policiamento e garantindo a segurança da população.

O ponto alto das comemorações foi a Cavalgada, ocorrida no domingo (03), que reuniu considerável quantidade de cavaleiros, além de carros de bois, carroças e veículos motorizados, que percorreram um trajeto de mais de quatro quilômetros pelas principais ruas da cidade. Durante o evento, o efetivo da PM atuou com patrulhamento com motocicletas e viaturas, organizando o trânsito, realizando ações preventivas e garantindo a ordem pública. À noite, um show pirotécnico e a final do rodeio encerraram com sucesso os cinco dias de festa.

Durante toda a programação, não foram registrados incidentes ou ocorrências graves, reflexo do trabalho preventivo e da presença constante da Polícia Militar, que contribuiu para a sensação de segurança e tranquilidade da população e dos visitantes.

A festividade também foi prestigiada por diversas autoridades, como o presidente da Assembleia Legislativa de MS, Gerson Claro; o deputado estadual Caravina; o prefeito Rodrigo Freitas; vereadores e representantes da sociedade local.

A Polícia Militar agradece o apoio da comunidade cassilandense e reforça seu compromisso com a segurança, a ordem e o respeito às tradições culturais de nosso Estado.