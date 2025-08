Polícia Civil age rápido e prende autor de furto ocorrido em Bataguassu

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Bataguassu, respondeu com agilidade e eficiência a um crime de furto ocorrido na madrugada desta segunda-feira (04/08), resultando na prisão em flagrante de um dos autores poucas horas após a ação criminosa. O crime aconteceu em um barracão comercial onde são armazenados e distribuídos produtos agropecuários.

O proprietário do local, ao chegar para o expediente, notou que a porta de entrada estava violada e que sacos de sal mineral para uso pecuário haviam sido subtraídos. Imediatamente após a comunicação do fato, os policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) iniciaram diligências, realizando o levantamento de imagens de câmeras de segurança e coletando informações com testemunhas.

A ação investigativa permitiu a rápida identificação e localização de um dos autores, indivíduo com passagem anterior por trabalhos eventuais no local do crime. O autor foi encontrado em sua residência e confessou o crime, afirmando que agiu sozinho, que o acesso ao barracão se deu por uma porta aberta, e que trocou o produto furtado por dinheiro para adquirir entorpecentes.

Diante da materialidade dos fatos e da confissão, a autoridade policial lavrou o Auto de Prisão em Flagrante e representou pela prisão preventiva do investigado, destacando a necessidade de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.