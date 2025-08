R$ 250 milhões em investimentos celebram os 126 anos de Campo Grande

Mais de 230 ações para este mês de agosto estão previstas em alusão aos 126 anos de Campo Grande, distribuídas pelas sete regiões urbanas e os distritos. Entre inaugurações e lançamentos, o pacote inclui mais de 130 obras que somam R$ 250 milhões em investimentos públicos, fruto da articulação da Prefeitura Municipal com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a Câmara Municipal e as bancadas federal e estadual.

Com foco em resultados, a Prefeitura de Campo Grande coordena e executa esse conjunto de obras e ações que contemplam infraestrutura, saúde, educação, assistência social, mobilidade e cultura. As iniciativas visam promover melhorias concretas e impactar diretamente a qualidade de vida dos moradores em todas as regiões da cidade.

O calendário de ações foi lançado nesta segunda-feira (4) durante o Café Estratégico Especial de Aniversário, realizado no Parktec CG. O evento reuniu a prefeita Adriane Lopes, o governador Eduardo Riedel, parlamentares das bancadas federal e estadual, vereadores, secretários, imprensa e demais autoridades. Na ocasião, o governador apresentou a palestra “O desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e as oportunidades para Campo Grande”, promovendo uma reflexão sobre os rumos da capital dentro do contexto estadual.

Com caráter estratégico, o encontro consolidou a integração entre os entes públicos e reforçou o alinhamento de agendas entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal, ponto-chave para viabilizar investimentos e acelerar projetos estruturantes. A programação apresentada evidencia o compromisso da gestão municipal em garantir entregas concretas à população, com obras e serviços que impactam diretamente a qualidade de vida nos bairros.

O tema do calendário de aniversário deste ano, “A história inspira. O futuro acontece”, reforça a valorização da trajetória de Campo Grande e o resgate da cultura local, sem perder de vista o desenvolvimento e os avanços que preparam a cidade para os próximos anos.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Ao anunciar oficialmente a abertura do calendário, a prefeita Adriane Lopes fez um resgate histórico das origens de Campo Grande, destacando o quanto a cidade superou desafios ao longo das décadas para continuar crescendo de forma resiliente e organizada.

“Campo Grande foi uma vila, um pequeno povoado que, com o esforço e a luta de seu povo, cresceu e se transformou em uma capital forte e resiliente. Ao longo desse percurso, enfrentamos muitos desafios, mas nunca deixamos de trabalhar com responsabilidade e compromisso para superar cada um deles. Neste aniversário de 126 anos, nós não estamos com um evento solto. Nós mobilizamos a cidade. Teremos entregas nas sete regiões e nos dois distritos, com obras que vão mudar a vida das pessoas. Estamos trabalhando no presente e pensando no futuro, fazendo o certo, fazendo o que precisa ser feito.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Entre os destaques do calendário de 126 anos de Campo Grande estão obras que impactam diretamente a qualidade de vida da população em todas as regiões da cidade. Na área de infraestrutura, a pavimentação do Bairro Nova Lima, na região do Segredo, e as obras no Residencial Itatiaia, na região Bandeira, representam avanços esperados há décadas. A revitalização da Avenida Duque de Caxias, no Imbirussu, também está entre as entregas de grande porte, promovendo melhorias na mobilidade urbana.

No setor social e educacional, a inauguração da Emei São Conrado, na região Lagoa, amplia o número de vagas na educação infantil, enquanto a revitalização da Unidade de Saúde da Família do Jardim Noroeste, na região Prosa, reforça o cuidado com a saúde básica. Já a Praça Alves Pereira, no Anhanduizinho, entrega à comunidade um novo espaço de lazer e convivência, e o Condomínio Vila dos Idosos, na região Central, simboliza um novo olhar para a moradia digna na terceira idade, com o sorteio de unidades que garante dignidade e acolhimento a essa parcela da população.

Além das obras físicas, o calendário contempla ações sociais de grande alcance, como a entrega de 300 contratos de regularização fundiária, sorteio de quitação de 24 contratos habitacionais e a ampliação do programa Recomeçar Moradia, voltado à recuperação da dignidade de famílias em situação de vulnerabilidade.

A agenda também valoriza a cultura e o patrimônio da cidade, como a entrega da revitalização da Concha Acústica Família Espíndola, no dia 15 de agosto, com show de Wanderléa, marcando o retorno da tradicional Noite da Seresta.

Sob a liderança da prefeita Adriane Lopes, cada entrega reafirma o compromisso da gestão com uma cidade mais justa, moderna e acolhedora. As obras e ações programadas refletem o cuidado com as pessoas e o respeito à história de Campo Grande, ao mesmo tempo em que projetam um futuro com mais oportunidades para todos.

A programação completa de ações e entregas está disponível no calendário disponível nos canais oficiais da Prefeitura de Campo Grande: no site e nas redes sociais .