Segunda edição da Feira Quilombola movimenta economia e valoriza cultura no Quilombo Araújo Ribeiro

Neste sábado, 02 de agosto, o Quilombo Araújo Ribeiro recebeu a segunda edição da Feira Quilombola, iniciativa que, mesmo recente, já começa a se tornar tradição em Nioaque.

O evento reuniu moradores, visitantes e famílias inteiras em um dia marcado por sabores, cores e cultura. O público pôde apreciar comidas típicas, artesanato local, frutas e verduras fresquinhas direto da horta, além de apresentações culturais que destacaram a história e a identidade quilombola.

Cada barraca tinha seu toque especial, oferecendo produtos feitos com dedicação e criatividade. Receitas de família preparadas com carinho, peças artesanais cheias de significado, quitutes irresistíveis e produtos naturais mostraram a força do trabalho e do talento dos empreendedores locais.

A feira também é um espaço vivo para a preservação e compartilhamento dos saberes quilombolas — conhecimentos passados de geração em geração, que se expressam na culinária, nas técnicas artesanais, no cultivo da terra e nas histórias contadas com orgulho. Esses saberes fortalecem a identidade cultural, mantêm tradições ancestrais vivas e inspiram as novas gerações a valorizarem suas origens.

Mais do que um momento de lazer, a Feira Quilombola é também uma importante ação de geração de renda criativa, fortalecendo a economia da comunidade e criando oportunidades para quem vive do próprio ofício.

O prefeito André Guimarães destacou a relevância do evento:

“Esse é um espaço que preserva nossas raízes e, ao mesmo tempo, cria oportunidades. É lindo ver o talento e a força do nosso povo quilombola transformando cultura em renda e prosperidade.”

O secretário de cultura Dionas Martins ressaltou que a feira é um marco para a valorização das comunidades tradicionais:

“A Feira Quilombola é um movimento de resistência cultural e de fortalecimento da nossa história. Aqui, a economia e a cultura caminham juntas, e cada edição reforça o orgulho de sermos parte dessa trajetória.”

O técnico administrativo de Promoção de Igualdade Racial, Jouberth Carlos da Silva Azevedo, também destacou a importância da iniciativa:

“A Feira Quilombola é um momento de encontro, troca e fortalecimento cultural. Aqui, celebramos nossas raízes, incentivamos o empreendedorismo e mostramos que a cultura é também uma fonte de renda e desenvolvimento para nossa gente.”

Com duas edições já realizadas, a Feira Quilombola se firma como um momento esperado no calendário municipal, unindo cultura, sabor, saberes e desenvolvimento para todos.