Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas, posse de arma de fogo de uso restrito e contrabando

No sábado (11), policiais civis do GARRAS, obtiveram a informação de que quantidade significativa de droga estaria sendo descarregada em uma residência localizada na rua Anita Malfati, no bairro Tarsila do Amara, em Campo Grande. No local, abordaram P.H.S.F. (38) no momento em que descarregava cigarros de origem estrangeira de um veículo estacionado no terreno.

A equipe identificou um veículo Vectra, apenas com o banco do motorista, ou seja, preparado para transporte de mercadoria ilícita, e com mais duas caixas de cigarro de origem estrangeira em seu interior. Neste momento, após ser questionado acerca da mercadoria ilícita, o autor confessou que estava descarregando cigarros do Paraguai, sendo que as demais caixas estariam na varanda da casa e, no interior do imóvel, teria droga e uma arma de fogo. Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Além dos cigarros contrabandeados, os policiais encontraram uma pistola, marca CANIK com dois carregadores, calibre 9mm, 24 munições de 9mm, 16 munições de calibre 32 e três munições de calibre 38, além de quatro porções de maconha embaladas (pesando aproximadamente o total de 355 gramas) e uma balança de precisão.

Foram apreendidas a droga, a balança de precisão, a arma de fogo do tipo pistola, marca CANIK com dois carregadores, as munições, grande quantidade de cigarros de origem estrangeira, dois aparelhos celulares e o veículo utilizado para o transporte da mercadoria, o veículo Vectra, placa HTC 6183.

Em razão dos fatos, foi lavrado o respectivo Auto de Prisão em Flagrante (APF) pela prática do crime de tráfico de drogas e o autor permanece custodiado à disposição da Justiça.