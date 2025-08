Radiopatrulha prende autor de posse irregular de arma de fogo e ameaça

Caracol – Na noite do dia 2 de agosto (sábado), por volta das 20h40mim, a Radiopatrulha de Caracol, prendeu autor de posse irregular de arma de fogo e ameaça, durante atendimento de ocorrência.

A guarnição de serviço foi acionada via telefone para averiguar ocorrência envolvendo um casal, durante uma confraternização. Conforme relato das testemunhas, o casal chegou ao local e o homem com ciúmes da esposa, começou a agredir e ameaça-la, quando sacou uma arma de fogo. Ao saber que a PM foi acionada, o homem fugiu do local. Durante diligências, os policiais militares encontraram a vítima e se deslocaram até a residência do casal, na qual encontraram o suspeito. Com a permissão da proprietária da residência, a guarnição entrou no imóvel e localizou um revolver calibre .38, com 6 (seis) munições intactas, guardada no quarto do casal.

Diante dos fatos, o autor, um homem de 63 anos, recebeu voz de prisão e juntamente a arma de fogo apreendida, foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Caracol, para as providências cabíveis.

Assessoria de Comunicação Social do 11º Batalhão de Polícia Militar.

