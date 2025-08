Procon realiza este mês projeto de prevenção de golpes contra idosos

Com o objetivo de alertar a população idosa, o Procon Municipal realiza este mês o projeto de palestras educativas focado na prevenção de golpes. A primeira ação será realizada na quarta-feira (06), às 9 horas, no Centro de Convivência do Idoso Vovó Ziza. A iniciativa visa munir os idosos com informações para que possam identificar e se proteger de fraudes e orientar os consumidores sobre os diversos tipos de golpes que podem afetar essa faixa etária.

Durante a palestra, especialistas do Procon abordarão os golpes mais frequentes, incluindo fraudes por telefone e propostas enganosas. Os participantes poderão aprender a identificar sinais de alerta e as medidas a serem tomadas caso uma tentativa de golpe ocorra.

Para o Superintendente do Procon Municipal José Costa Neto, o projeto “Golpes contra Idosos” é de extrema importância, pois visa proteger uma parcela da população que muitas vezes se torna alvo fácil de fraudes. “Os idosos, devido à vulnerabilidade e ao acesso limitado à informação, podem ser mais suscetíveis a golpes. Por isso, nosso objetivo é orientá-los, capacitar e empoderá-los com conhecimento. Ao oferecer essa palestra, esperamos não apenas informar, mas também criar um espaço de acolhimento onde eles possam compartilhar suas experiências e dúvidas”, ressaltou o superintendente, que ainda ressaltou que o evento é uma oportunidade valiosa para os idosos se informarem e trocarem experiências, promovendo um ambiente de aprendizado coletivo.

“O Procon Municipal de Campo Grande busca, por meio dessa iniciativa, proteger e capacitar os consumidores mais vulneráveis”, concluiu.

Durante o evento no Vovó Ziza, os participantes terão acesso a informações detalhadas sobre as modalidades de golpes mais aplicadas contra idosos. Serão apresentados exemplos práticos, dicas de segurança e orientações sobre como proceder caso se sintam ameaçados ou se tornem vítimas de alguma tentativa de golpe.

Especialistas do Procon estarão disponíveis para tirar dúvidas sobre golpes por telefone, digitais, que incluem perfis falsos em redes sociais e presenciais, onde falsos prestadores de serviço se passam por motoboys ou funcionários de concessionárias de serviços públicos com o objetivo de obterinformações pessoais da vítima ou até mesmo conseguir acesso a residência.

Também serão abordados que envolvem fraudes financeiras, como empréstimos consignados fraudulentos, cartões clonados e saques indevidos.

O projeto também será realizado dia 20 na Aldeia Água Bonita. A expectativa de público é de 100 pessoas em cada evento.